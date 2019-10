Inscrições para cursos técnicos estão abertas até 25 de outubro

Quem deseja iniciar um curso técnico nas escolas estaduais do Paraná em 2020 tem até o dia 25 de outubro para se inscrever. Os cursos são gratuitos, têm certificação emitida pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e envolvem diversos eixos, como Administração, Agropecuária, Enfermagem, Formação de Docentes, Informática, Química, Edificações, Eletromecânica, Design. A formação é ofertada nas modalidades integrado ao Ensino Médio, subsequente, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e especialização técnica. Os cursos integrados, com duração de quatro anos, são destinados a estudantes que desejam ter uma formação profissionalizante em conjunto com o Ensino Médio, enquanto os subsequentes, que duram um ou dois anos, são destinados a alunos que já concluíram essa etapa de ensino. As formações técnicas na modalidade Proeja, com duração de três anos, têm como público-alvo alunos com mais de 18 anos que concluíram o Ensino Fundamental (8° e 9° anos) e querem fazer o Ensino Médio com uma habilitação técnica junto. Já as especializações, nas áreas de Enfermagem do Trabalho, Saúde do Idoso e Gestão de Resíduos, são voltadas àqueles que já concluíram o Curso Técnico em Enfermagem ou Técnico em Química, respectivamente, e desejam aprofundar seus conhecimentos.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem entrar em contato diretamente com a instituição de ensino que oferta o curso de interesse para saber se haverá turmas para o ano que vem. A lista dos cursos técnicos, bem como das instituições e especializações técnicas devem ser conferidas em:http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br

COMO FAZER

Para se inscrever, é necessário ir até a instituição de ensino onde o curso é ofertado. A opção de fazer a matrícula online, pela Área do Aluno, será disponibilizada apenas a alunos de continuidade, que já cursam uma formação técnica e desejam efetuar a rematrícula. Novos alunos precisam ir até as escolas.

Os documentos necessários para a inscrição são: fotocópia e original do RG e CPF; fotocópia e original do histórico escolar ou declaração de conclusão de curso/ensino; declaração emitida pela instituição de ensino para aluno bolsista da rede privada; termo de ciência do estágio obrigatório preenchido, quando existir estágio no curso; comprovante de renda familiar e declaração de vacinação, para alunos até 18 anos.

As fichas podem ser acessadas na Orientação Conjunta n. 07/2019 – DEDUC/DPGE.

A abertura de turmas e a matrícula serão efetivadas somente se houver o número mínimo de 35 interessados ao final do processo classificador. As aulas da rede estadual do Paraná em 2020 começam em 5 de fevereiro.

Fonte:https://www.bonde.com.br