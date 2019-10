Florestópolis adquire Monitor Multiparamétrico

A administração de Florestópolis está trabalhando para aquisição denovos equipamentos de trabalho para agilizar o funcionamento do Hospital Municipal Santa Branca. O trabalho é uma continuidade a modernização dos equipamentos que compõem o patrimônio físico do Hospital Municipal Santa Branca. A nova coquinsta doi a recente compra de um Monitor Multiparamétrico, com investimento na casa dos R$ 18mil reais. O monitor multiparamétrico pode ser configurável com vários parâmetros. São alguns deles: eletrocardiograma (ECG), oximetria de pulso (Spo2), pressão arterial (PNI), respiração (Resp), temperatura (Temp), pressão Invasiva (PI), capnografia (ETCo2), análise de gases (AG), eletroencefalograma (EEG), dentre outros.

Fonte: https://www.florestopolis.pr.gov.br