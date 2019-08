Recursos do BRDE movimentam R$ 1,4 bilhão no primeiro semestre O banco encerrou o período com R$ 1,1 bilhão em operações de crédito contratadas, valor que atinge R$ 1,4 bilhão na região Sul somadas as contrapartidas dos próprios empreendedores. Só no Paraná, contratou 35,7% deste montante que correspondem a R$ 386,2 milhões em operações. Leia a materia completa

Programa de enfrentamento da violência tem início em São José dos Pinhais Governador Ratinho Junior participou do lançamento no município da Região Metropolitana de Curitiba. Programa idealizado pelo Governbo Federal tem objetivo de conter homicídios. Trabalho será integrado com as forças estaduais. Leia a materia completa