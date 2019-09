Investimentos realizados na Agricultura de Florestópolis

Foi realizada na sexta-feira (30/08/2019) uma reunião com agricultores familiares do Município, estavam presentes: o Prefeito Nelson Jr, a Secretária de Agricultura Nathalia; o amigo Toninho; os amigos do Assentamento Florestan Fernandes; Banco da Terra e os amigos e parceiros José Miguel e Adriano dos Santos.

Na oportunidade foram apresentados os últimos investimentos realizados na Agricultura de aproximadamente R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), bem como, uma conversa aberta e sincera demonstrando o que vêm sendo realizado, com objetivo de alinhar assuntos de trabalho e de ouvir os problemas e sugestões, buscando estar próximo dos pequenos e grandes produtores que produzem e agregam valores na movimentação da economia municipal.

Vale salientar da importância da agricultura familiar que colabora para a geração de renda e emprego no campo. No Município são aproximadamente 59 famílias produzindo diversos alimentos, entre eles: frango, leite, peixe, soja, milho, feijão, frutas e hortaliças em geral; estes alimentos são vendidos na feira do domingo, nos mercados locais, entregues para merenda escolar, contribuindo desta forma para a sustentabilidade das atividades no setor agrícola, aumentando a arrecadação municipal, situação que traz benefícios a todos.

