Rua da Promessa será asfaltada em Florestópolis

Existe uma rua em Florestópolis que ficou conhecida como “Rua da Promessa”. Toda eleição municipal os candidatos prometem que vão asfaltar a rua, mas até agora, nada havia sido feito.

O Prefeito Nelson Júnior vai acabar com essa escrita. A Rua da Promessa será, finalmente, asfaltada.

Com um trecho de cerca de 700 metros e 5.342 m2, a Rua Pompeo Romagnoli, no Jardim Floresta teve a sua concorrência liberada pelo Governo do Estado. Os investimentos serão da ordem de R$ 697.805,39 a fundo perdido, ou seja, o município não irá pagar nada pela obra, apenas uma pequena parcela de contrapartida municipal, no valor de R$ 96.225,70. O governo estadual irá bancar a maior parte do empreendimento, em mais de 600 mil reais.

A obra foi uma conquista do Deputado Estadual Alexandre Curi, o deputado que mais trouxe conquistas para Florestópolis, com anuência do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu), João Carlos Ortega.

A obra prevê, além da pavimentação asfáltica em CBUQ (asfalto de rodovia), uma rede de drenagem de águas pluviais, meio fio com sarjeta, urbanização de calçadas e sinalização viária.

Segundo a administração, “essa obra era esperada a muitos anos. Vários prefeitos passaram por Florestópolis e nenhum conseguiu fazer a obra. Graças a nossa equipe de planejamento e obras, ao empenho do Deputado Alexandre Curi e as inúmeros visitas que fizemos a Curitiba, o Secretário Ortega do Sedu e o Governador Ratinho Júnior, vai acabar essa história de rua da promessa. Não prometemos, mas fizemos aquilo que os outros não fizeram”, informaram.

Trecho de aproximadamente 700m da Rua Pompeo Romagnoli, no Jardim Floresta finalmente será asfaltado.

Após receber apelido de “Rua da Promessa” por tanto tempo e gestões de espera, finalmente serão investidos mais de 700mil na execução do asfalto.