Usina fotovoltaica está sendo construída em Florestópolis

Conforme havíamos divulgado em nossa edição de agosto, teve início a construção da usina fotovoltaica em Florestópolis. Serão investidos cerca de 20 milhões de reais na obra, de propriedade da empresa Greenyellow.

A Greenyellow contratou a empresa Snef Brasil, uma empreiteira de obras especializada na construção de usinas fotovoltaicas (energia solar). O canteiro de obras foi construído e o estágio atual das obras se refere a perfuração dos pontos de sustentação dos painéis solares. Segundo o engenheiro civil, Pedro Dutra, “as obras tiveram início no dia 05 de agosto e estamos com cerca de 60 dias em obras. Esta será uma das primeiras usinas fotovoltaicas do Paraná, com geração de 5 mw no horário de pico. Estão sendo gerados cerca de 70 empregos diretos, utilizando mão de obra de Florestópolis. A previsão do término da obra é para o início de dezembro deste ano”, explicou.

Ao todo, serão instalados 20.160 painéis de captação de energia solar, que depois é transformada em energia elétrica, através de aparelhos inversores de eletricidade. A geração distribuída de energia elétrica estará ligada à rede de distribuição da Copel. O uso de energia solar vem aumentando consideravelmente no Brasil, graças às boas condições climáticas e de luminosidade. Trata-se de uma energia limpa e renovável e que irá gerar as condições ideais para a instalação de outras indústrias no município.

O Prefeito Nelson Júnior está satisfeito com os resultados. Segundo ele, “a Greenyellow vem cumprindo com tudo aquilo que planejou e a obra está dando emprego para vários pais de família de nossa cidade. Depois que a usina ficar pronta, em funcionamento, a operação e manutenção da usina também será feita através de funcionários contratados em nossa cidade. Isso sem falar na possibilidade da vinda de novas indústrias, pois teremos energia limpa, próxima e com quantidade. Para se ter uma ideia, a usina de Florestópolis poderia atender cerca de 15 mil residências, com a potência que está sendo instalada”, comemorou.

Abaixo vídeo, imagens e entrevista exclusivas do Jornal da Cidade.

http://jornaldacidade.net.br/wp-content/uploads/2019/09/usina_florestopolis.mp4?_=1

Os trackers já estão fase de instalação para receber as placas de captação de energia solar.