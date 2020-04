Em Jaguapitã: Ministério Público orienta bancos e lotéricas para evitar o contágio de clientes

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Jaguapitã, no Norte-Central do estado, expediu recomendação administrativa para que todas as agência bancárias e casas lotéricas dos municípios da comarca (Jaguapitã e Guaraci) tomem providências para evitar a contaminação dos clientes e funcionários pelo coronavírus.

Uma vez que, mesmo com as restrições relacionadas à pandemia da Covid-19, esses estabelecimentos têm permanecido abertos por serem considerados prestadores de serviços essenciais, o MPPR considera necessária a adoção de medidas de prevenção. Entre elas, elenca o documento da Promotoria de Justiça: organização do fluxo de entrada e saída do público (de modo a evitar aglomerações e manter a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas); disponibilização de álcool 70% e/ou lavatórios com sabonete líquido, papel toalha e lixeira acionada por pedal; higienização e desinfecção constantes de teclados, corrimões e puxadores e incentivo ao uso de serviços remotos para os clientes (por telefone, internet e aplicativos).

Além dos estabelecimentos destinatários das recomendações, também foi dada ciência do documento à Polícia Militar, às prefeituras, câmaras de vereadores e Conselhos Municipais de Saúde de Jaguapitã e Guaraci.

Agência da Caixa Econômica Federal em Jaguapitã.

Agência do Banco do Brasil em Jaguapitã.

Fonte: Assessoria de Comunicação MPPR.