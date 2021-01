Almeida Mercados inaugura nova loja em Primeiro de Maio

No último dia 22 de dezembro, a Rede de Supermercados Almeida Mercados inaugurou sua 9ª loja do grupo e a segunda unidade em Primeiro de Maio. A empresa teve início em 1974, através dos pioneiros João e José Bernardinho Almeida, que adquiriram a antiga Casa Bilhão, em Sertanópolis.

Hoje a rede possui lojas em Ibiporã, Londrina, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis e Cambé, onde também está instalado um moderno CDA – Centro de Distribuição e Administração.

A nova filial está localizada na entrada da cidade, próximo ao monumento do Cristo, imagem símbolo do município. Possui uma área total de 1.350 m2, com 750 m2 de área de vendas, além de um amplo estacionamento para 50 carros e motos. A loja está equipada com um sistema climatizado, que garante a qualidade e melhor conservação dos alimentos e produtos hortifrutigranjeiros. A nova loja Almeida Mercados está equipada com o que há de mais moderno na área da panificação e refrigeração para o açougue.

Os proprietários, José Osman, Renato, Luiz Fernando e Sílvio Almeida destacaram o sistema construtivo, todo em pré-moldados e um revolucionário sistema de autoatendimento, onde o consumidor faz todo o procedimento de leitura dos códigos de barra, peso de mercadorias e pagamento. A nova loja faz parte de um planejamento da empresa visando a expansão e modernização da rede. A loja antiga de Primeiro de Maio continuará funcionando normalmente.

Estiveram presentes à inauguração um grande número de clientes, convidados e fornecedores. A nova loja irá gerar cerca de 50 empregos diretos, além de outros benefícios para a cidade. Os irmãos Almeida disseram que, apesar do ano atípico de 2020, com pandemia, crise econômica e muitas incertezas, jamais deixaram de acreditar na força do trabalho que realizam a cerca de 45 anos. Segundo eles, “não podemos nos acomodar e vamos continuar investindo na região, através de nossos planos de expansão. Se Deus quiser, vamos continuar crescendo e ampliando nossa área de atuação no Norte do Paraná”, afirmaram.

Desejamos ao nosso parceiro comercial, Almeida Mercados, muito sucesso nesse novo empreendimento.

