Final de semana com previsão de calor e Primeiro de Maio é a dica para se refrescar

Os veranistas podem aproveitar a qualidade das águas para se banhar nas praias, rios e represas do Estado. De acordo com o quinto boletim de balneabilidade, emitido nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Água e Terra, apenas Ponta da Pita, em Antonina, continua impróprio para banho, além de rios considerados permanentemente impróprios na região. No Interior todos os locais monitorados estão próprios para banho.

Em Primeiro de Maio o boletim afirma mais uma vez a balneabilidade das águas e a Paranatur segue com as portas abertas para receber a população de toda região, e o melhor: o acesso gratuito!

O horário de funcionamento da Paranatur é das 06:00 às 23:00 horas e a abertura das piscinas é aos sábados e domingos das 09:00 às 18:00 horas.

O espaço tem 14 quiosques com churrasqueiras que podem ser ocupados, por ondem de chegada, sem custo de locação, além de 3 lanchonetes à disposição do público.

Para utilização das piscinas é obrigatório uso de roupas de banho.

A estrutura oferece banheiros masculinos com duchas e femininos com chuveiro aquecido.

Anualmente, técnicos do instituto monitoram a qualidade das águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração das bactérias Escherichia coli (E.coli) na água. Quanto maior a quantidade, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos que podem colocar em risco a saúde dos banhistas, provocando problemas gastrointestinais, como vômitos e diarreias.

LITORAL – São monitorados 49 pontos de toda a orla: 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, 6 na Ilha do Mel, 3 em Morretes e 2 em Antonina.

INTERIOR – No Interior são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e Primeiro de Maio.

SINALIZAÇÃO – O veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho.

A sinalização informa a condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor vermelha significa que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho.

DIVULGAÇÃO – Os boletins são divulgados no site do IAP todas as sextas-feiras durante a temporada de verão.

5º Boletim Litoral

5º Boletim Interior

Fonte: Agência Estadual de Notícias e Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio.