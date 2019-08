Primeiro de Maio investe em saúde

A saúde é um dos pilares do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e por isso é uma das prioridades da administração municipal de Primeiro de Maio.

A Secretaria Municipal da Saúde tem como missão prevenir doenças, promovendo e protegendo a saúde da população através de campanhas e de um trabalho realizado pelos servidores.

Muitas melhorias estão sendo realizadas e as obras de reformas e ampliação do Hospital Municipal, segundo a administração municipal, seguem avançadas em relação ao cronograma.

Enquanto isso, as Unidades Básicas de Saúde em Primeiro de Maio, Ibiaci e Vila Gandhi, realizam o trabalho de base. As unidades passaram por recente reforma dos prédios, além de segurança com muros e monitoramento, inibindo os antigos e frequentes ataques de vândalos.

Fonte: Facebook da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio