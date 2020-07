Motoclube Route 445 visita Sertanópolis

A equipe de motociclistas Route 445 passou por Sertanópolis no último dia 26, um domingo pela manhã. O grupo se reuniu na barragem do Lago Tabocó para descansar um pouco e depois seguiu sua rota para Jataizinho.

O presidente do grupo, André Bittencourt disse que a equipe existe desde 21 de junho de 2017, conta com 78 membros ativos e começou com pai e filho, que receberam a vinda de amigos e hoje possuem membros de Londrina, Cambé, Ibiporã, Arapongas, Rolândia e Apucarana. Segundo Bittencourt, “quase todos os domingos saímos para conhecer algum lugar próximo a Londrina. O grupo realiza um trabalho social com apoio à Polícia Rodoviária Estadual e Federal, além de presentes para famílias carentes. No último Natal, distribuímos três camionetes lotadas de presentes”, informou.

O grupo não possui preconceito quanto ao tamanho das motos. Existem na formação, motos de 1.800 a 150 cilindradas. Basta gostar do espírito aventureiro e seguir as regras de segurança do grupo, como manter o distanciamento do parceiro da frente, que é de 10 metros, obedecer a velocidade da pista e respeitar o companheiro. O grupo sempre é acompanhado por um carro batedor, que presta apoio em caso de necessidade.