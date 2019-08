Sindicato de Sertanópolis prepara calendário de cursos para 2020

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis está promovendo o PEM – Programa Estratégico de Mobilização, visando preparar a grade de cursos para o ano de 2020.

Para tanto, participarão de um encontro, realizado no próximo dia 28 de agosto, com representantes das empresas LCA, Moinho Globo, Apae, Depto. de Educação, Pedro Favoreto Filho, Seara e Produza.

As empresas trarão uma lista de cursos de capacitação que seus funcionários necessitam e que deverão ser ofertados pelo Sindicato Rural Patronal, em parceria com o Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O cronograma ainda será estabelecido e a demanda irá definir a quantidade de vagas a serem ofertadas. Devem participar dos cursos no decorrer do ano, as empresas que participaram do PEM, além de outros interessados da comunidade. Os cursos ofertados pelo Sindicato Rural Patronal têm como objetivo atualizar os conhecimentos práticos e técnicos de pessoas que atual diretamente no Agronegócio ou que exercem atividades autônomas e informal.