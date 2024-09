Feira de Ciências e Tecnologia no Colégio Construindo o Saber

Centenas de pessoas visitaram a Feira de Ciências e Tecnologia promovida pelos alunos e professores do Colégio Construindo o Saber. O evento aconteceu no último dia 26 de setembro, com a coordenação de uma eficiente equipe de professoras e coordenadoras. O Colégio Construindo o Saber é uma das melhores instituições de ensino de Sertanópolis e os alunos se empenharam para apresentarem inúmeros experimentos científicos, curiosidades e mais de uma dezena de conhecimentos históricos e culturais. Logo no início de nossa visita, a reportagem se deparou com uma sala imersiva, cujo tema era o espetacular artista plástico Vincent Van Gogh, pintor holandês do século XIX, cujas obras carregam um acentuado impressionismo que se posiciona entre a loucura e a genialidade. Os girassóis, presente na maioria de mais de duas mil obras ao longo de sua carreira de apenas 37 anos, mostra um mundo tênue e dinâmico. Van Gogh, vendeu apenas uma única tela, para o seu irmão, durante sua carreira e, somente foi reconhecido após sua morte precoce. A exposição, que buscou interagir com os vínculos sensoriais do público com o artista, ficou a cargo do 3º ano do Ensino Médio. A feira, que contou com a participação de alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio, foi aberta a comunidade, escolas do município e visitantes em geral. Os alunos e professores relacionaram a música com a matemática num criativo mundo onde o som era relacionado com a matemática. Os alunos lembram de Pitágoras, um filósofo e matemático da Grécia antiga, que construiu o monocórdio, um antigo instrumento musical, de treinamento e laboratório, composto por uma caixa de ressonância sobre a qual era estendida uma única corda, presa a dois cavaletes móveis, que servia para estudo e cálculo das relações entre vibrações sonoras. Outra sala interessante tratava sobre o relevo e a agricultura, em suas diversas formas e como vem sendo utilizada. Desde os terraços até os latifúndios modernos, foram mostrados, dando ênfase na prevenção ambiental. Um aplicativo apresentava a necessidade das curvas de níveis para interagir entre o relevo e a agricultura, um importante tema para nossa região. O cinema, desde o seu princípio, através de uma linha do tempo, partiu do cinema mudo, passando pelo terror, a animação e o moderno cinema em 3D (terceira dimensão). Ao segundo ano, ficou a incumbência de mostrar a reciclagem, mostrando a recuperação do papel. Aliado ao assunto, alunos mostraram ainda noções de sustentabilidade, através da irrigação por gotejamento, matas recicláveis e o meio ambiente. Uma outra turma abordou a saúde emocional, baseada no filme “Divertidamente”, onde as emoções são reconhecidas em quatro estações: O medo, a raiva, a inveja e a tristeza. Em outra estação, foi discutida a alegria, a euforia e a nostalgia. Ainda foram tratados os problemas que podem causar ansiedade e a inteligência emocional. Uma das turmas mostrou os sistemas do Corpo Humano, com ênfase na tipagem sanguínea e o xenotransplante, método em que um órgão de um animal é transplantado em um ser humano. Os pequenos também apresentaram seus trabalhos, como o maternal baby e o maternal 01, que abordaram os cinco sentidos. O projeto Pinhole (de fotografia), é derivado do inglês e significa “buraco de alfinete”. A técnica leva esse nome porque a captura da imagem se dá pela passagem da luz por um orifício bem pequeno e pela fixação da imagem diretamente num material sensível à luz (papel ou filme fotográfico, posto na parte oposta do orifício. O maternal II, mostrou a apicultura e os tipos de abelhas e os alimentos produzidos com mel, principalmente as medicações. Os experimentos científicos foram abordados pelos pequenos cientistas do Jardim II. O Jardim I levou as cores ao conhecimento do público. Os alunos mostraram as cores primárias, secundárias e o círculo cromático, finalizando com as cores do arco íris, com suas cores quentes e frias. Já o 4º ano, abordou o Mundo Micro, onde habitam os vírus, fungos e bactérias. Microscópios mostravam de perto esse mundo fascinante. Para finalizar os alunos participaram de uma apaixonante viagem pela astronomia, através do Planetário Móvel Urânia. Os alunos ficaram encantados com a nova e participativa experiência de aprendizado. No domo, os alunos desbravaram os mistérios do universo, aprendendo um pouco mais sobre astronomia. A direção do Colégio Construindo o Saber agradeceu a todos os visitantes. Segundo Jaqueline Lopes, “é importante ressaltar a dedicação de nossos professores, cada um em sua abordagem, que fizeram da nossa Feira de Ciências um sucesso, elogiado pelos pais, professores de outras escolas e visitantes. Não temos palavras para expressar nossos sentimentos de gratidão e alegria”, afirmou.

