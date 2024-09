Mega comício de Bruno Santa Rosa a caminho da vitória

No último dia 25 de setembro, milhares de pessoas se reuniram na Rua Nove, a principal via de Primeiro de Maio para recepcionar o Senador da República Sérgio Moro, que foi levar seu apoio ao candidato a prefeito Bruno Santa Rosa. Todos os candidatos dos partidos que apoio a sua candidatura compareceram em massa, abrindo o caminho para a vitória de Bruno, um jovem agricultor que tem como objetivo mudar os rumos da cidade, a décadas governada pela dinastia Casanova. A sucessão de mandatos dos Casanovas levou a cidade a bancarrota, destruindo a base econômica e social da cidade. O primeiro a usar a palavra foi o ex-prefeito Paulo Tódero. Pediu votos para a chapa de vereadores e cutucou o único ponto exaustivamente dito pelo grupo da situação: Que Bruno Santa Rosa não é de Primeiro de Maio. Segundo Paulo Tódero, “Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Pois Deus colocou, cada um de nós no seu devido lugar. E hoje, Bruno, você está aqui, para fazer Primeiro de Maio prosperar, com dignidade, com sabedoria, com coragem”, finalizou sob aplausos. Paulinho da Informática, também ex-prefeito, agradeceu a todos que compareceram, da cidade e dos distritos de Vila Gandhi e Ibiaci. “É um prazer receber o senador Sérgio Moro. Vamos fazer uma corrente da vitória e, com o trabalho de cada um de vocês, vamos à vitória”, finalizou. Outro ex-prefeito, Zezão da Farmácia iniciou afirmando que Bruno será prefeito de Primeiro de Maio. “Hoje na área da saúde estamos abandonados. Em 94 tínhamos 16 médicos e hoje há uma falta de respeito com a população que mais precisa da saúde pública”, completou. O vice-prefeito Capinha, cumprimentou a todos e falou sobre a missão que terão pela frente. “Vamos nos empenhar o máximo para que Primeiro de Maio receba de volta, tudo aquilo que merece”, observou Sérgio Moro cumprimentou Bruno e Capinha, os vereadores e a família de Bruno, que estava presente. “Quero, na verdade, cumprimentar a todos que aqui estão, mostrando a força da mudança. Quem ingressar em cargo público, deve se manter fiel às suas bases. Tem muita gente na administração pública que entra para ganhar dinheiro e esquece a população. A saúde de Primeiro de Maio precisa urgente de melhorias. Primeiro de Maio precisa de mudança, de inovação. Não é aceitável que a cidade não tenha médicos especialistas. Que a cidade esteja ficando prá trás por conta da administração pública. Primeiro de Maio precisa de ideias novas, para trazer uma dinâmica nova. Fico muito confortável em pedir um voto de confiança em Bruno e Capinha”, encerrou o ex-juiz e hoje senador, Sérgio Moro. Anunciado com aplausos da multidão, Bruno Santa Rosa disse que “nunca esperava por isso que Primeiro de Maio está fazendo pela gente, eu e o Capinha. Primeiramente, Deus e em segundo lugar minha família e meus candidatos a vereadores, aos ex-prefeitos, ao Deputado Estadual (Paulo) Bazana, deputado das Apaes, da Saúde. Vamos fazer história positiva. Quero ser lembrado como prefeito do bem, não como um prefeito perseguidor. Tenho o compromisso de respeitar os servidores públicos. A minha prioridade hoje é a saúde. Estamos entre a pior saúde do Paraná. Então vamos dar a chave da prefeitura para a secretária que deixou nossa saúde como a pior do Estado? Vamos equipar o hospital, comprar remédios. Não podemos aceitar uma situação dessas. Quero ser lembrado como prefeito que fez casas, que zerou a fila do emprego, do CMEI. Vamos comprar terrenos na Vila Gandhi, em Ibiaci, em Primeiro de Maio, para fazer casas para o povo. Ao invés de gastar 6 milhões em muro, 1,6 milhão numa fachada, 2,9 milhões em aluguel de câmeras aqui no município. Vamos investir no nosso povo. Chega de aumentar IPTU do nosso povo. A nossa água é uma das mais caras do Paraná. O vice-prefeito renovou o contrato com o Sanepar. Vamos quebrar esse contrato e dar o preço justo para a água. Estou a seis anos me preparando, fazendo alianças, compromissos. Primeiro de Maio vai voltar a brilhar. De que adianta um hospital lindo por fora e bolorento por dentro. O que salva são os funcionários, verdadeiros heróis da saúde. Chega dessa dinastia. Parem de me defenderem nesses grupos. Não precisa me defenderem. Eu tenho muito que falar deles, mas me calo. Muito obrigado e contem comigo”, encerrou sob aplausos. Depois do comício, um belo exemplo de civilidade e organização. O pessoal da campanha, limpou a rua, calando a boca de pessoas que criticaram, uns boca de encrenca que morderam a língua e não acreditavam na organização. Parabéns pelo belíssimo exemplo. Começou bem.

Daniela Santos (à direita) se emocionou com Bruno Santa Rosa Senador Sérgio Moro: “Apoio ao Bruno Santa Rosa” Vice-prefeito Capinha Deputado Estadual Paulo Bazana Ex-prefeito Zezão da Farmácia Ex-prefeito Paulinho da Informática Familiares de Bruno Santa Rosa foram levar seu apoio Ex-prefeito Paulo Tódero

Ela levou a bandeira do Brasil ao comício: Patriotismo