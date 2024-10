Futebol suíço em Primeiro de Maio

Foi realizado no último dia 22 de setembro (domingo), o 3º Torneio de Futebol Suíço do Clube Náutico de Primeiro de Maio. O valor das inscrições para os associados foi revertido em fraldas, que serão doadas ao Asilo Lar da Paz, de Primeiro de Maio. Em primeiro lugar ficou o time do Gagá. O vice-campeão foi o time do Lucas Machado e, em terceiro lugar, a equipe do Márcio Machado. O goleiro menos vazado foi Luquinha (time do Márcio Machado) e o artilheiro foi Rafael Zanoni (time do Gagá). Para os não associados, a entrada no clube foi um quilo de alimento não perecível, que também foi encaminhado ao asilo. O 3º Torneio de Futebol Suíço do Clube Náutico foi um sucesso, graças a todos que colaboraram e aos patrocinadores, Vet Mais, Prata Telecom, Puro Charme, Simone Calçados, Irene Modas e Soluções Energia e Redes. Agradecemos ao Paulo Sérgio de Andrade (Tarzan) pela colaboração. O Jornal da Cidade precisa de colaborações, pois não conseguimos estar ou ficar sabendo de eventos em cada cidade onde circulamos. Caso tenha algum evento, envie para nós, através do telefone (43) 99963-7000. Procure fazer as fotos sempre na horizontal e responda algumas perguntas básicas: Onde, como, porquê, quem… As matérias não podem conter cunho publicitário, religioso ou tendencioso e serão analisadas pela nossa redação, ficando sujeitas à publicação ou não. Agradecemos a colaboração.

