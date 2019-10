Governador inaugura mais uma unidade do Meu Campinho

A cidade de Marumbi, no Vale do Ivaí, ganhou uma nova área para esporte e lazer. Neste sábado (12), Dia das Crianças, o governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou uma unidade do programa Meu Campinho no município. O Governo do Estado investiu R$ 390 mil no espaço, que fica próximo ao conjunto habitacional Ademar Rejani. Além do Meu Campinho, Marumbi também foi a primeira cidade a receber o projeto Cinema na Praça, lançado nesta semana pelo governador. O programa Meu Campinho foi idealizado por Ratinho Junior quando ele era secretário do Desenvolvimento Urbano e é inspirado em uma experiência da Alemanha, que instalou quadras com grama sintética em todo o País. O governador destacou que este projeto dá à população a possibilidade de praticar esportes em uma estrutura de qualidade internacional sem precisar pagar por isso. “É um anseio das cidades ter este tipo de estrutura esportiva. Com esse espaço as crianças ficam menos tempo nas ruas ou na frente do computador, passam a praticar esportes e ter uma vida saudável. Além disso, vira um espaço de encontro das famílias onde elas podem brincar de ser criança”, destacou Ratinho Junior. No Paraná, são 91 unidades já instaladas, em construção ou em projeto, em todas as regiões do Estado. O espaço beneficia, em especial, jovens e adolescentes de bairros carentes. A área de lazer é instalada, preferencialmente, próximo a escolas. O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, lembrou que o investimento feito pelo Governo é a fundo perdido. “É um projeto importante, de inclusão social. É um projeto que faz com que as crianças pratiquem esporte e promove uma integração da família, uma obra que melhora a vida das pessoas”. Ortega reforçou que até o final deste ano outras unidades serão inauguradas. A estrutura do Meu Campinho de Marumbi conta com campo de futebol com grama sintética, academia ao ar livre e playground, além de projeto de paisagismo, sanitários e iluminação, que permite que a comunidade use o espaço também à noite. “É um equipamento muito importante, ainda mais para um município pequeno como o nosso, de 5 mil habitantes. É uma obra que deixa a cidade mais bonita e tira os jovens da ociosidade. O Governo do Estado tem olhado para as necessidades dos pequenos municípios, e Marumbi tem recebido várias ações importantes”, destacou o prefeito Adhemar Rejani. Quem também ficou satisfeita com a obra foi Luzia Gonzaga Trindade (47). Mãe de duas crianças, uma menina de 13 e um menino de 10 anos, ela reforçou o quanto é importante que as crianças saiam um pouco da frente das telas de computadores e celulares. “É preciso investir nas crianças, nossos jovens estão presos no mundo digital e esquecendo de praticar esportes, ter uma vida saudável. Todos os municípios deveriam ter espaços assim”, disse Luzia. O local recebeu o nome de Complexo Esportivo Domingos Massa, em homenagem ao avô do governador, considerado um dos pioneiros da região. A homenagem contou ainda com a presença do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e também seus irmãos Laércio e Nei Massa. PRESENÇAS – Acompanharam ainda a cerimônia de lançamento do Meu Campinho de Marumbi a primeira-dama Luciane Saito Massa; o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; os prefeitos de Faxinal, Ylson Gallo; de Kaloré, Washington Luiz da Silva; de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla; e de Bom Sucesso, Raimundo Severiano, além de secretários municipais e vereadores de Marumbi, lideranças comunitárias e religiosas.

Fonte: aen.pr.gov.br