Moinho Globo faz 65 anos e comemora com funcionários e comunidade

A semana será de muitas comemorações em Sertanópolis, por conta do aniversário de 65 anos do Moinho Globo, uma das maiores empresas da cidade.

Na terça-feira, 30, que é o dia exato da fundação, a programação de atividades destaca a inauguração do Memorial Famiglia Venturelli e uma festa para todos os colaboradores, que deve reunir mais de 300 pessoas.

O Memorial Famiglia Venturelli está localizado na chácara da Afumg (Associação dos Funcionários do Moinho Globo) e resgata a história e a trajetória dos fundadores do Moinho. A construção é idêntica a primeira residência dos Venturelli quando chegaram a Sertanópolis: uma casa de peroba, de 36 metros quadrados, que foi desmanchada e reconstruída na Associação. Entre os materiais que estarão expostos, o primeiro banco de cilindros da indústria, fotos e objetos de membros da família.

Após a solenidade de inauguração, os funcionários da empresa são convidados para uma festa no salão social da Afumg. A coordenadora de Marketing, Mariana Venturelli, antecipa que o cardápio especial para a noite comemorativa terá bobó de camarão, nhoque bolonhesa, escondidinho de carne-seca, caldinho de feijão preto e mesa de antepastos completa. A animação será por conta da Banda Castellamare, de Londrina.

Bolo de 65 metros com oito mil mini churros

E na sexta-feira, dia 03 de maio, o Moinho Globo comemora seu aniversário junto com toda a comunidade, oferecendo um bolo de exatos 65 metros de comprimento, que será montado e distribuído no pátio da indústria.

O bolo vai render cerca de 12 mil fatias. Em seu preparo serão usados 456 quilos de mistura para bolo sabor churros, da marca Globo; 228 dúzias de ovos (2.736 unidades), 183 litros de leite e 330 quilos de doce de leite para o recheio. Para a cobertura serão 155 litros de chantili. A decoração prevê também oito mil mini churros. Haverá distribuição de refrigerantes.

O “parabéns” está marcado para as 8h30, destacando apresentação da Banda Marcial de Londrina. Também serão divulgados os nomes dos vencedores do concurso de redação e desenho promovido pelo Moinho Globo, envolvendo alunos do ensino fundamental, com o tema “O Moinho e a Minha Cidade”.

A expectativa é reunir cerca de três mil pessoas. “Fica nosso convite especial para toda a comunidade participar conosco desse momento tão importante da nossa história”, reforça Mariana Venturelli.