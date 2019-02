Parceria Público Privada dá certo em Bela Vista do Paraíso

Um bom exemplo do sucesso entre o Poder Público e a iniciativa privada é a reforma implementada na Capela Mortuária Municipal de Bela Vista do Paraíso. No último dia 04 de fevereiro foi entregue à comunidade, reformada e recuperada pelas três empresas funerárias que atuam no município: Funerária Bom Jesus, Funerária Renascer e Funerária Unipax.

A capela foi reformada totalmente e foram investidos cerca de R$ 80 mil, com a instalação de ar condicionado com cortina de ar, troca total do telhado, pintura, troca de portas, reforma dos banheiros e jardinagem, entre outras melhorias.

A capela estava abandonada e deteriorada a muitos anos. A reforma durou cerca de 90 dias e por dois anos, as empresas apresentaram projetos e ideias para a recuperação do local. Segundo Severino Neri, da Funerária Bom Jesus, “queremos agradecer as pessoas que durante o período da reforma nos ajudaram nos velórios, cedendo igrejas e suas casas. A compreensão foi fundamental para que conseguíssemos realizar a recuperação da Capela”, analisou.

O Diretor da Unipax, Marcos Cardoso, lembrou que, em todas as cidades que atua, “nossa empresa procura ajudar a comunidade. Nesse caso, a população ganhou, a prefeitura e as empresas também ganharam. A união de todos mostrou o resultado”, disse.

O Diretor da Funerária Renascer, Alessandro Munhoz Neri, pediu para que as pessoas que farão uso do local “tenham consciência da importância das instalações e ajudem a conservar a Capela. A reforma não ficou barata e contamos com a ajuda daqueles que precisar utilizar deste local”, solicitou.

O vereador Timbó lembrou que a Câmara de Vereadores vinha sendo cobrada sobre a reforma da Capela Mortuária. “Hoje vemos o resultado dessa parceria entre a Prefeitura e as empresas do serviço funerário. No que depender da Câmara, estaremos sempre prontos para ajudar”, resumiu.

O vereador João do Mármore disse que a Câmara apoia esse tipo de iniciativa. “Vamos estar sempre ajudando e aprovando as boas ideias e projetos para nossa cidade”, lembrou.

O Prefeito Edson Vieira Brene disse que a parceria traz benefícios para a cidade. “Bela Vista só tem a ganhar. Estamos fazendo tudo dentro da lei. Enviamos um projeto de comodato para a Câmara e esperamos contar com a aprovação dos vereadores. Quem sai ganhando é a população” destacou.