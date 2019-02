Primeiro de Maio inicia ano em busca de novos investimentos

Após considerar o ano de 2018 como extremamente positivo no que diz respeito aos avanços no diálogo com o governo estadual, principalmente no recebimento de recursos em frentes de trabalho que deve se iniciar nos próximos meses, a prefeita Bruna Casanova retornou a capital do estado no início da gestão do governador Ratinho para buscar novos investimentos para Primeiro de Maio.

Duas reuniões no início desse mês foram consideradas de extrema importância, segundo a prefeita. A primeira foi uma audiência no PARANACIDADE, onde ela e o secretário de Turismo e Indústria e Comércio, Antonio Velasco, foram recebidos pelo Superintendente Executivo, Alvaro José Cabrini Junior, onde acompanharam alguns processos e solicitações em andamento, quanto para iniciar tratativas com os representantes do novo governo estadual na busca por novos recursos para a cidade.

A segunda reunião, e talvez a mais importante, foi um encontro direto com o governador Ratinho Junior, onde a prefeita foi recebida junto a outros prefeitos, representante dos municípios que formam a AMEPAR – Associação dos Municípios do Médio Paranapanema. Entre as solicitações apresentadas pela prefeita estavam questões como desenvolvimento regional, melhoria da infraestrutura e duplicação de rodovias, licenciamento ambiental, segurança pública, entre outros.

“Esta reunião nos deu a oportunidade de ouvir a realidade local. Grande parte das reivindicações já conhecemos, mas é muito mais produtivo estar próximo e ouvir essas demandas”, afirmou Ratinho Junior.

Para a prefeita Bruna Casanova, ficou muito claro a intenção do governador em atuar no incentivo por conjunto, como é o caso da AMEPAR. “Nossos municípios tem suas particularidades, mas é importante estarmos presentes no momento em que se inicia um planejamento, ao que se percebe, fundamentado na parceria e no desenvolvimento integrados de nossas cidades” disse a prefeita.