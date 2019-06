Quadra do Jardim Primavera está sendo reformada

A quadra do Jardim Primavera em Bela Vista do Paraíso está passando por uma reforma completa. O local, que havia sido abandonado pelas administrações anteriores, agora está sendo recuperada. A obra teve início no começo de maio e a empresa contratada trabalha a todo vapor. A previsão de entrega será para meados de setembro.

Estão sendo investidos mais de R$ 260 mil viabilizados através de uma emenda parlamentar do Deputado Fernando Francischini, com recursos do Ministério do Esporte do Governo Federal, repassados pela Caixa Econômica Federal e contrapartida do município de Bela Vista.

Serão reformados os vestiários, banheiros masculino e feminino e para portadores de necessidades especiais, reforma completa do piso da quadra, pintura do piso e uma nova iluminação.

A quadra, que antes servia de mocó e abrigo para moradores de rua, será totalmente recuperada e passará a ser utilizada pela população do Jardim Primavera e do município. Segundo o Prefeito Edson Vieira Brene, “está é mais uma obra que estava abandonada e que não estava sendo usada pela população. Estamos reformando, graças a um pedido do vereador Fernando Menck, que é amigo da família Francischini e que tem ajudado muito o município de Bela Vista do Paraíso. Os recursos estão disponíveis, o município está fazendo a parte dele e, em breve, teremos mais um local para a prática do esporte. Também quero dizer que está bem adiantada a negociação para a reforma do Ginásio de Esportes Formiguinha. Em breve iremos anunciar a liberação dos recursos, se Deus quiser”, concluiu.