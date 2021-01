Sicredi União PR/SP inicia nesta semana 110 assembleias de prestação de contas

Como acontece anualmente, em janeiro a Sicredi União PR/SP dá início ao processo de prestação de contas aos associados e deliberações sobre os rumos da cooperativa. A partir desta quinta-feira (dia 14) serão realizadas 110 assembleias de núcleo, uma para cada agência. Os eventos acontecerão presencialmente, respeitando o distanciamento social e os decretos municipais referentes à concentração de pessoas. Todos os participantes deverão utilizar máscara e será disponibilizado álcool em gel.

Até 9 de abril as assembleias acontecerão em dois horários: às 10 horas e às 17 horas, em todos os municípios em que a cooperativa tem agências no norte e noroeste do Paraná, centro e leste paulista, com até quatro eventos por dia. As apresentações serão conduzidas pelo presidente, Wellington Ferreira, pelo diretor executivo, Rogério Machado, e pelos superintendentes David Conchon e Edson Rocha – a programação de dias, horários e cidades está disponível em https://sicrediuniao.coop.br/assembleias. Nesta semana os eventos acontecerão em São Jorge do Ivaí, São Carlos do Ivaí, Mandaguaçu, Paraíso do Norte, Indianópolis, Tapejara e Astorga.

Além da apresentação dos resultados referentes a 2020, como operações de crédito, ativos e patrimônio líquido, e dos objetivos para 2021, nas assembleias será definida a destinação dos resultados e dos recursos do Fates, haverá eleição do Conselho Fiscal e será apresentada a aquisição de bens imóveis.

Para garantir o cumprimento dos decretos municipais e o distanciamento social, os associados deverão confirmar a participação junto aos gerentes de cada agência. “As assembleias são uma oportunidade ímpar para apresentar os resultados e o planejamento da atuação e crescimento da cooperativa. Assim os associados têm voz e podem exercer seu papel de dono do negócio. É um processo democrático e transparente”, pontua o presidente Wellington Ferreira.

Após as assembleias de núcleo, será realizada, em 12 de abril, a Assembleia Geral Ordinária, ratificando as decisões junto aos representantes dos 139 núcleos da instituição.

