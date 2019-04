Sindicato Rural realiza novos cursos de capacitação

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis manteve o ritmo de cursos de capacitação voltado ao produtor rural e seus funcionários, bem como para empresas que atuam no ramo do agronegócio.

Entre os dias 04 e 08 de fevereiro, foi realizado, em parceria com o Senar/PR e o Moinho Globo, o curso NR 33 – Espaço confinado para supervisores. O curso tem o objetivo de capacitar o trabalhador do agronegócio e empresas do ramo agrícola para entrar em um espaço confinado e realizar atividades de limpeza, inspeção, manutenção, consertos, soldagens e resgates com total segurança.

O curso foi ministrado pelo instrutor Clóvis Michelim Biasuz e teve um total de 09 alunos inscritos, num número máximo de 10 alunos, permitidos pelo Senar. A carga horária foi de 40 horas e o curso é obrigatório para empresas que possuem elevadores, silos, moegas e outros equipamentos de recepção e armazenagem de grãos.

Entre os dias 25 de fevereiro a 01 de março, também em parceria com o Senar/PR, foi realizado o curso de operação e manutenção de colhedora tangencial, Norma NR 31.12. O curso visava mostrar a forma correta de operar, proceder a manutenção e a regulagem de colhedoras de grãos axiais com total segurança e bom aproveitamento. Foram inscritos 09 alunos, número máximo permitido pelo Senar. A carga horária foi de 40 horas.

Entre os dias 13 a 15 março, em parceria com a empresa Moinho Globo, foi realizado mais um curso de Brigada de Incêndio, ministrado pelo instrutor Ricardo Wagner Mori Moreira.

O objetivo do curso é a formação de uma brigada de incêndio nas empresas, para atuar na prevenção e no combate inicial do princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros às possíveis vítimas do sinistro.

Foram inscritos 15 alunos, cujo número máximo permitido pelo Senar é de 20 inscrições para esse tipo de curso. A carga horária foi de 24 horas.

Se você ou sua empresa possui interesse em participar de algum curso ministrado pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural de Sertanópolis, basta solicitar informações com a mobilizadora Eliane Reis, diretamente no Sindicato Rural, localizado na Rua Senador Souza Naves, 348 ou através do fone (43) 3232-1748.