Lojas Colombo abre as portas de sua filial em Sertanópolis

Com uma grande festa, as Lojas Colombo inauguraram sua mais nova filial, na cidade de Sertanópolis. Tida como uma cidade de relevância no Vale do Paranapanema, Sertanópolis possui uma das maiores rendas per capita de toda região, ficando atrás apenas de Arapongas, Rolândia, Cambé e Ibiporã. Segundo levantamentos, a renda per capita de Sertanópolis é maior que Londrina, cidade polo da região.

A escolha por Sertanópolis foi definida por critérios técnicos adotados pela empresa, que possui mais de 317 lojas em todo sul do Brasil e 65 anos atuando no comércio varejista.

A empresa irá contribuir com a geração de emprego e renda, além de proporcionar um completo mix de produtos nas linhas de eletroeletrônicos e celulares, além da chamada linha branca, com fogões, geladeiras e lavadoras de roupas, entre outros. O segmento de móveis também é um diferencial das Lojas Colombo, com uma ampla variedade de produtos e opções.

A loja recebeu as bênçãos do diácono Caio Caldeira, também filho de Sertanópolis e a Prefeita Ana Ruth Secco saudou a vinda do novo empreendimento. Segundo ela, “É um prazer receber esta nova empresa. Sabemos que vem trazer novas opções, oportunidades de emprego. Sejam benvindos, que façam um bom trabalho e ficamos muito felizes com essa nova loja”, resumiu.

O gerente regional, Eduardo Rodolfo e a gerente local, Rafaela Fernandes, além de seus colaboradores, receberam a todos com muito empenho e simpatia. Uma verdadeira multidão tomou conta da rua, que precisou ser impedida para evitar acidentes. Sinal que a nova filial das Lojas Colombo chegou na hora, na cidade e com as ofertas certas. Sucesso a todos. Sejam bem vindos a Sertanópolis.

