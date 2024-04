Lojas Colombo inaugura hoje em Sertanópolis

O município de Sertanópolis receberá, a partir das 10 horas, uma nova filial das Lojas Colombo. Localizada na Rua Pe. Jonas Vaz Santos, no centro comercial da cidade. A rede de Lojas Colombo tem 60 anos de tradição no mercado varejista e conta com mais de 300 unidades em todo Sul do Brasil. Além de oferecer produtos de marcas reconhecidas, como Brastemp, Consul, Electrolux, Cadence, LG, Motorola e marketplace de diversos parceiros, as Lojas Colombo são uma referência no comercio brasileiro. Confira em nosso site a inauguração da nova filial, que será publicado a partir das 14 horas.