Vereador é condenado pagar danos morais e se retratar publicamente

O presidente da Câmara de Bela Vista do Paraíso, vereador Geovani Pascoal, foi condenado a indenizar o prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Antonio Voltarelli (popular Pinduca) e a prefeita de Sertanópolis, Ana Ruth Secco em danos morais e ainda se retratar publicamente.

Em julho/2021 o vereador gravou e postou nas suas redes sociais, um vídeo acusando os prefeitos em questão de pagarem este jornal com recursos públicos para “falar bem das suas administrações”. No vídeo o vereador citou: “Tem lá a Rute, Dona Rute lá que é a prefeita de Sertanópolis, ela paga, paga com o dinheiro do povo para não falar mal da administração dela. Né, o Dona Rute? A senhora quer pagar, paga com teu dinheiro, não paga com o dinheiro do povo não!”. E complementou: “Aqui ó, Alvorada do Sul, o Pinduca? Pinduca se você quer pagar esse jornaleiro aqui, paga com o dinheiro do seu bolso, não paga com o dinheiro do povo não, só para não falar mal da administração? Bruna aí de Primeiro de Maio, o Prefeita Bruna? Não quer que fale mal da sua administração? não use o dinheiro do povo para pagar, usa dinheiro do teu bolso!”, disse.

Após tramitação de processo (autos 0000819-82.2022.8.16.0053 do Juizado Especial Cívil de Bela Vista do Paraíso), em 03/04/2023 o presidente da Câmara foi condenado a pagar R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e ainda se retratar das ofensas proferidas.

O vereador recorreu, mas o Tribunal de Justiça, em acórdão publicado em 23/09/2023 manteve a condenação. O valor devido atualmente pelo vereador referente aos danos morais é superior a R$9.000,00. O condenado ainda não se retratou e tal ato poderá configurar “descumprimento de ordem judicial” podendo levar o mesmo a ser multado e ainda responder por processo criminal.

Este Jornal continuará a acompanhar o desfecho dessa situação, informando a todos os leitores e principalmente os cidadãos de Bela Vista do Paraíso sobre a conduta praticada pelo seu “presidente”.