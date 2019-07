Turismo nas férias {no Paraná}

Viaje Paraná já recebeu 30 mil acessos e 105 mil visualizações

Em cinco meses, de 12 de fevereiro e 11 de julho, 29.876 pessoas acessaram o portal Viaje Paraná, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e Cultura e pela É-Paraná para concentrar todas as informações turísticas das cidades paranaenses que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro. Nesse período foram 105.173 visualizações de página.

O site já tem dicas e roteiros de viagem para 119 municípios e a intenção é disponibilizar, até o final do ano, informações sobre os 283 destinos com potencial turístico no Estado.

A plataforma é atualizada diariamente com dicas de passeios, hospedagem e gastronomia das cidades, além de trazer fotos e vídeos dos locais que podem ser visitados. Há opções para todos os gostos e bolsos, do turismo religioso a destinos para famílias e casais, além de alternativas de aventura, natureza e praia. Há ainda páginas exclusivas sobre o Litoral e o Estado, com informações gerais sobre lugares mais visitados e dicas.

PONTO DE ENCONTRO – Até o momento o alcance do site foi apenas natural, com inserções estratégicas na imprensa, mas o intuito é transformá-lo em ponto de encontro de todas as informações necessárias para o turista. As equipes que trabalham no Viaje Paraná estão construindo um programa de SEO (estratégia para melhorar o ranqueamento em mecanismos de busca) e conteúdos exclusivos para divulgação em mídias digitais nos próximos meses – as páginas no Facebook e Instagram começaram a funcionar há apenas trinta dias e já contam com 1,8 mil seguidores.

Hudson José, secretário de de Estado da Comunicação Social e Cultura, explica que o Viaje Paraná une informações fundamentais de cultura, histórico e gastronomia e uma plataforma atrativa com imagens e vídeos. “É uma página de chegada. Tem as principais atrações turísticas do Estado em textos, vídeos e imagens. O que leva a pessoa a tomar uma decisão pelo destino turístico é beleza. Como se traduz isso? Com imagens”, afirma.

DESENVOLVIMENTO – O portal, afirma secretário, atende o compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Junior com a geração de emprego e desenvolvimento social através do turismo. “É uma das apostas do governo para atrair investimentos e gerar renda. Pelos exemplos que temos, o setor responde muito rápido a investimentos menos expressivos. E também representa emprego às pessoas localmente, próximas ao empreendedor, o que diminui as faltas, integra as localidades e possibilita mais conforto”, completa Hudson José. A orientação é que pelo menos 30% dos recursos da Comunicação sejam investidos na atração de turistas e na criação de mecanismos para fidelizar quem viaja pelo Paraná.

REFERÊNCIA – Aldo Carvalho, diretor de Marketing da Paraná Turismo, afirma que o portal é uma referência em conteúdo sobre o Estado e tem potencial para ajudar o turismo a crescer pelo menos 10% nos próximos dois anos. “O Viaje Paraná concentra um material extremamente atual e funciona para distribuir melhor o nosso potencial. Queremos democratizar o acesso e provocar os próprios destinos a oferecerem melhores serviços para a população”, emenda.

A Paraná Turismo calcula que o Estado atrai 16 milhões de turistas por ano, entre aqueles internos (paranaenses que se deslocam de uma cidade para outra) e externos (outros estados e países). O crescimento projetado, segundo o diretor, passa principalmente por impactar os vizinhos, como paulistas, sul-mato-grossenses e catarinenses.

“O planejamento de turismo para os próximos anos prevê a ampliação do cardápio tradicionalmente ligado a Curitiba, Foz do Iguaçu, Vila Velha e o Litoral. Queremos dinamizar a experiência dos turistas e para isso estamos divulgando lugares que ficariam esquecidos em outros sites. O Viaje Paraná funciona como um catalisador”, completa Carvalho.

LOCAIS MAIS PESQUISADOS – Nesses cinco meses, foram 105.173 visualizações de página no Viaje Paraná. A homepage já foi acessada 23.583 vezes, seguida por Terra Roxa, Prudentópolis, Primeiro de Maio, Curitiba e Chopinzinho. As três cidades mais procuradas têm vocações diferentes, aspecto marcante do turismo paranaense e do projeto de atração do Estado.

Terra Roxa, no Oeste, é terra da tradicional Feira Moda Bebê, evento que atrai visitantes de diversas regiões do País. Prudentópolis, na região central, possui mais de 100 cachoeiras catalogadas e um circuito de ecoturismo, além de preservar a cultura ucraniana na gastronomia e nas tradições familiares. E Primeiro de Maio, na divisa com São Paulo, é banhada pelos rios Paranapanema e Tibagi, terra de turismo fluvial e esportes aquáticos.

Os paranaenses que mais acessaram o Viaje Paraná até o momento moram em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Também há acessos vindos de São Paulo (1.846 visitantes únicos) e cidades pequenas do Paraná (2.006), não rastreáveis pelo Google Analytics.

Portal oferece também calendário de festas e atrações

Desenvolvido pela Celepar, o portal oferece também um calendário com as principais festas e atrações das cidades paranaenses nos destinos turísticos. Outro diferencial é a possibilidade de verificar a quilometragem de um ponto a outro no Estado por meio da calculadora de distâncias, o que permite programar melhor o roteiro desejado. A página está disponível em português e já conta com 70 destinos traduzidos para o inglês. O acesso pode ser via computador, tablet ou celular.



http://www.viajeparana.com/