Em parecer encaminhado ontem (8) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), informou ser possível a suspensão, devido a irregularidade em sua edição, da Medida Provisória 849/18, que adiou a última parcela do aumento de salário concedido em 2017 a dezenas de carreiras do funcionalismo público. A MP é alvo […]

Integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) se reuniram, nesta sexta-feira (9), com representantes do governo do Rio de Janeiro. Em São Paulo, membros da comissão receberam denúncia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) sobre possível despejo de assentados em Minas Gerais por força de liminar. No Rio, […]

Camila Boehm, Douglas Côrrea e Vladimir Platonow - Agência Brasil