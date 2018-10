A pesquisa Estatísticas do Registro Civil divulgada hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) mostra que, comparando os anos de 2016 e 2017, houve um aumento de 10% no número de registros de união entre pessoas do mesmo sexo. O movimento vai em oposição às uniões entre pessoas de sexo oposto, que teve […]

A Polícia Federal (PF) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deflagraram hoje (31) uma operação conjunta para aprofundar as investigações a respeito de um suposto cartel formado para fraudar licitações realizados por órgãos federais para contratação de serviços terceirizados. Desde as primeiras horas da manhã, cerca de 40 policiais federais e 28 servidores […]

O consumo de eletricidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) registrou crescimento de 0,3% em setembro deste ano na relação com setembro de 2017, totalizando 39.080 gigawatts/hora (Gwh). Os dados integram a Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrico divulgada hoje (31), no Rio de Janeiro, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Consumo de energia nas […]

Nielmar de Oliveira - Repórter da Agência Brasil