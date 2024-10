Registro de Imóveis de Sertanópolis entrega 804 títulos de propriedade em ação de Reurb

Com pouco mais de 15 mil habitantes, município se destaca por ações de regularização O Cartório de Registro de Imóveis de Sertanópolis, na região Norte do Paraná, abriu 804 matrículas de lotes resultantes de regularizações fundiárias urbanas nos últimos 21 meses. O número surpreende e é revelador do esforço que a serventia tem dedicado à regularização imobiliária no município, que abriga aproximadamente 16 mil habitantes. Oficial responsável, Aline Vasconcelos Barros conta que, após ter assumido a comarca, em dezembro de 2022, foi concluído um processo de Reurb-E iniciado antes da sua chegada, que resultou na entrega da documentação de 71 lotes comerciais para a prefeitura do município, solicitante do processo, que ainda serão repassados aos proprietários. Já na categoria de Reurb-S – regularização aplicada a assentamentos informais cuja população seja majoritariamente de baixa renda –, foram entregues 733 matrículas de lotes, sendo 163 delas, entregues ao município no último dia 26 de setembro. Além dos lotes, também foram entregues matrículas de ruas e praças para a cidade. É importante ressaltar que a regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-S) não gera custos para a população, por se tratar de responsabilidade do cartório de registro de imóveis da comarca. Sonho realizado Residente no bairro Jardim Amâncio Secco, Davi França dos Santos, 60 anos, foi um dos moradores beneficiados pela regularização fundiária urbana realizada na região. Com a documentação em mãos, ele não esconde a felicidade por ter se tornado proprietário legal de sua casa. A história de Davi, assim como a de muitos outros beneficiários pelo processo de Reurb, não foi fácil. Até 1974, antes de chegar a Sertanópolis, ele morava em um sítio pertencente ao patrão do seu pai. Depois disso, passou uma temporada vivendo de aluguel em outras regiões, para só no ano 2000, após indicações de conhecidos, comprar um terreno na localidade onde hoje se conhece por Jardim Amâncio Secco. “Comprei o lote à prestação e depois de pagar todas elas, construí eu mesmo minhas duas casas”, conta com orgulho. Beneficiário do Reurb-S, Davi revela que sem o programa não teria condições de pagar os custos do processo. Agora, com toda documentação formalizada, ele e sua família vivem em segurança e fazem planos para o futuro.