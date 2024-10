A mulher que venceu a velha política

De forma paciente, esforçada e determinada, Ana Ruth Secco, filha do ex-prefeito e pioneiro Amâncio Secco, foi, aos poucos, ganhando a simpatia e a aprovação popular. Obras que nunca saíram do papel e algumas que demoraram anos para se tornar realidade, foram feitas em sua primeira gestão. Tendo como alicerce secretários comprometidos em realizar um bom trabalho, teve, na equipe sua principal base de apoio durante a gestão. No Saae, novas e modernas caixas d’água garantem o abastecimento da população. Durante seu mandato, raríssimas foram as vezes que o saneamento básico foi assunto entre a população. A eficácia se deve ao gerenciamento sério do Diretor, Flávio Fantin. Em todos os setores o secretariado correspondeu ao comando da gestora. A Secretaria de Obras, com o eficiente (Valter) Ney Bersanetti, transformou a zona rural com as melhores estradas de todos os tempos. O que não podia antes, foi feito agora. “Somos um município agrícola e temos que dar condições de trabalho aos nossos agricultores”, dizia Ana Ruth. A Secretaria de Educação, comandada pela dinâmica Graziela Fávaro, não só manteve a qualidade do ensino, como melhorou ainda mais. Material escolar de qualidade, livros didáticos, uniformes completos, educação inclusiva, levantamento, em parceria com a Saúde, para análise da dificuldade dos alunos, merenda da melhor qualidade, professores capacitados e empenhados em oferecer a melhor educação, comprovada pelo IDEB, foram destaques na administração Ana Ruth. “É para a educação? Faz, compra, melhora”, eram suas afirmações. Não bastasse, outros setores também se superaram em empenho e dedicação. Um funcionário disse: “A gente trabalha feliz pois o clima é o melhor possível. Não há falsidade e os funcionários correspondem, pois, a gente sabe que o elogio é sincero”, observou. Ana Ruth venceu com o elástico placar de 2.374 votos de diferença para o segundo colocado. A população reconheceu o bom trabalho executado nos quatro anos e deu mais uma chance para continuar fazendo o melhor por Sertanópolis. Ana Ruth obteve 61,33% dos votos válidos, contra apenas 38,67 de seu adversário. Uma verdadeira lavada, um tsunami de votos para não haver dúvidas. Não bastasse, Ana Ruth passa a contar com seu provável sucessor, o jovem vice-prefeito Edson Filho. Segundo ele, “na eleição passada fomos adversários, nunca inimigos. Temos um projeto de futuro para Sertanópolis e optamos pela soma. Não é de nosso caráter dividir. Isso não existe na política. Sei que posso contar com ela e a Ana Ruth pode contar comigo para o que der e vier”, resumiu. Com a vitória, Ana Ruth joga uma pá de cal na velha política e dá os primeiros passos para uma renovação crescente na administração municipal. Como eleitor, podemos dizer que torcemos muito para que os próximos quatro anos seja ainda melhor do que foi a gestão anterior, ótima, por sinal. Agora será excelente, temos certeza.

Ana Ruth Secco e Edson Filho: A velha política foi deixada prá trás. A diferença foi grande.