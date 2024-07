8 anos de maquiagem e bijuterias. Parte XXX: Finalmente, o final

Chegamos ao fim de nossa saga, com essa edição de número 30. Foram trinta capítulos e nenhum deles foi contestado. Agora iremos reunir os 30 capítulos numa edição especial, pois talvez uma pessoa ou outra pode não ter tido acesso a algum capítulo. Todos nossos comentários feitos aqui, são baseados em provas materiais e comprovação no Portal da Transparência, documentos oficiais e depoimento de pessoas envolvidas nos casos. Não inventamos nada, não mentimos. Talvez devido a isso, não houve contestação, mesmo desafiando. Sinal que nossas afirmações são verdadeiras, pois não foram desmentidas. A compilação estará reunida num único jornal, a ser distribuído em toda cidade, para que as pessoas tomem conhecimento da verdade e não de fotos estampadas em revista produzida para enaltecer o ego de pessoas vaidosas e mentirosas. Aqui falamos sobre a revista que enaltecia sua administração, contestada assunto por assunto. Abordamos mais de 30 assuntos, entre eles como deixou a saúde, a geração de empregos, habitação, saneamento básico, entregas de escrituras, o ego e sua individualidade, Parque Industrial, leite de soja, o letreiro, abatedouro municipal, repasses da Câmara, funcionalismo público, elevador na prefeitura, insalubridade, obras no Saae, reciclagem e vários outros assuntos. Artigos que nunca foram contestados, todos com provas, documentos e fáceis de serem comprovados. Tide foi o prefeito maquiador e somente fez bijuterias baratas. Suas obras consistiam em pinturas, retoques, gambiarras, serviços mal feitos. Por exemplo, como explicar um gasto de mais de 200 mil para instalar um chafariz no Lago Tabocó, que funcionou cerca de 6 meses e pifou? Como explicar a compra de um varredor de rua que foi pouco usado? A geração de empregos que não empregou ninguém, as casas não construídas? Nem o terreno foi comprado, o parque industrial que a atual prefeita terminou? Porque acabar com a vaca mecânica? O tratamento dado ao funcionalismo público, a insalubridade? Enfermeiras fizeram greve, lembram? E por aí vai. Acreditamos que fizemos a nossa parte, lembrando algumas “obras” do mandato Tide. Foram oito anos de ostracismo, de negacionismo, de mentiras, de balelas, de pintura aqui ou acolá. Qual a obra relevante feita pelo “grande” administrador? Tide enganou a todos. O que esperar de um prefeito que mal sabe ler? Que não sabe ligar um computador? Não podemos deixar voltar o tempo das trevas, o tempo da negação de fatos que comprovam os argumentos reais. A máxima “cada povo tem o governo que merece” nunca esteve tão correta. Não seja enganado novamente. Quando entregarmos os jornais com todos esses assuntos, lançamos novamente o desafio: Se houver alguma mentira de nossa parte, se acontecer qualquer inverdade, comprove, contradiga. Porém, se concordar com as matérias, faça sua parte e não deixe voltar aquele que enganou a todos.