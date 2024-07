Isso é crime!

Uma pesquisa que dizem ser registrada, foi apresentada em Centenário do Sul. Até aí, tudo bem, não fosse os erros absurdos. Na pesquisa espontânea, a soma do resultado total é de 99,20%. Onde estariam os 0,8% restantes. Isso é uma piada (de mal gosto, é claro).

Não bastasse, o voto estimulado chega a 100,10%. Será que a população de Centenário aumentou mais 0,10%. Os caras fugiram da aula de matemática. Não sabem nem somar.

A oposição entrou com pedido de impugnação da pesquisa fajuta e vai acionar judicialmente tanto um blog que teria encomendado a pesquisa, como o instituto que diz ter feito a pesquisa.

Procuramos na internet e na página do instituto e não encontramos a pesquisa completa, para verificar onde está o erro.