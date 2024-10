PR-534 entre Centenário do Sul e Miraselva recebe serviços de segurança viária

Melhorias na rodovia são por meio do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná) e incluem reforço da sinalização vertical, na sinalização horizontal e instalação de dispositivos de segurança, atendendo população de 12 mil habitantes. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou uma série de melhorias na PR-534 entre Centenário do Sul e Miraselva, na região Norte, por meio do seu Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná). O trecho tem 24,57 quilômetros de extensão. O programa prevê a elaboração de um projeto básico definindo todas as soluções de segurança viária necessárias para cada rodovia. No caso da PR-534 foi reforçada a sinalização vertical com instalação de novas placas, inclusive marcos quilométricos, implantadas novas defensas metálicas em todos os segmentos necessários, e reforçada a sinalização horizontal em perímetro urbano, com pintura de travessia de pedestres e de caixa amarela em cruzamento. Este trecho está contemplado no lote 03 do Proseg, contemplando 1.099,60 quilômetros de rodovias estaduais administradas pela Superintendência Regional Norte do DER/PR, com trechos na própria região Norte e também no Vale do Ivaí. O investimento somente neste lote é de R$ 53.963.101,23, visando reduzir os acidentes na malha rodoviária estadual bem como diminuir a gravidade das ocorrências, preservando a vida dos usuários. Além de ligar os dois municípios, a rodovia também acessa a PR-170, rumo a São Paulo ou Londrina. Também acessa a PR-340, que pode ser utilizada para chegar à região Noroeste do Estado e a São Paulo. CANA – Centenário do Sul e Miraselva tem ao todo 12 mil habitantes e possuem em comum uma economia voltada principalmente para o cultivo de cana-de-açúcar. Essa produção é conhecida pelo uso de caminhões de grande porte, sendo de grande importância garantir que a rodovia utilizada esteja em boas condições de trafegabilidade e com toda a sinalização necessária.