Ações de combate à violência contra mulher fazem parte do Agosto Lilás

O mês de agosto é dedicado às ações de conscientização para o combate da violência contra a mulher, campanha conhecida como “Agosto Lilás”. Em 2023, comemora-se os 17 anos da publicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), criada para oferecer punição adequada e coibir atos de violência doméstica e de gênero contra a mulher.

A campanha Agosto Lilás, visa o enfrentamento à violência contra a mulher com o intuito de dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos quanto aos direitos existentes para as mulheres que sofrem violências, sejam elas físicas, sexuais, psicológicas, morais ou patrimoniais.

Partindo do princípio que o combate à violência contra a mulher é feito por todos, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alvorada do Sul tem realizado durante o mês de agosto, atividades de conscientização para o fim da violência contra a mulher.

Atividades e reflexões com as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, promovidas por educadoras sociais e por técnicos da Secretaria de Assistência Social. No último dia 23 de agosto, o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, promoveu uma roda de conversa com o grupo de mulheres que frequentam as oficinas do SCFV, ofertadas pela Assistência Social. Na ocasião, estabeleceu-se diálogo com as participantes, cujo tema principal era “motivação”, levando as mulheres à reflexão sobre a violência doméstica.

Em 24 de agosto, no período da manhã, a Secretaria de Assistência Social, (CRAS/CREAS, SCFV – Crianças e Idosos), juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Esporte, Polícia Civil e Militar, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, promoveu uma caminhada para conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. O tema da campanha deste ano tem como enfoque “O combate à violência contra a mulher é feito por todos nós”.

Portanto, se você sofre de violência ou conhece alguém que está passando por essa situação, denuncie. Procure o Cras/Creas, Polícia Militar ou ligue 180.

A campanha, instituída pela Lei 14.448/22, determina que União, estados e municípios devem promover no período ações que possam conscientizar a sociedade.