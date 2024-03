Combate à dengue é prioridade em Alvorada do Sul

A Secretaria Municipal de Educação de Alvorada do Sul elegeu o combate à dengue, como sua principal bandeira de luta, neste início das aulas. No Dia D de combate à dengue, cerca de mil alunos da Rede Municipal de Ensino anteciparam as ações de mobilização contra a dengue e promoveram palestras em todas as escolas municipais, realizaram panfletagem pela cidade e no trânsito sobre a importância de limpar o quintal e evitar focos de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Também foram feitas dramatizações nas escolas, com peças e esquetes teatrais onde o mosquito sempre era o vilão. Com base nas aulas de artes, os alunos confeccionaram cartazes, ilustrando e ensinando a maneira correta de evitar o terrível mosquitinho.

A dengue, devido o tempo chuvoso e quente, encontrou o meio ideal para se proliferar. Em várias cidades é uma epidemia e Alvorada do Sul tem dado exemplo de mobilização. Além da Secretaria de Educação, a Saúde, através dos agentes de endemias, tem percorrido toda a cidade na fiscalização de terrenos baldios, comércio e quintais residenciais na busca por possíveis focos de incubadores do mosquito.

Caso os agentes encontrem um foco, num determinado local, aplicam venenos e acabam com a áqua parada. Alguns dias depois, as equipes voltam ao local para ver se não houve reincidência dos focos de Aedes Aegypti. Caso se repitam, comunicam ao pessoal da vigilância sanitária que podem aplicar uma multa ao proprietário por não manter o local limpo e sem focos de criadouros. O combate tem sido severo.