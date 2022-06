Cras e Programa Criança Feliz de Alvorada do Sul comemoram o Dia das Mães

Na semana que antecedeu o Dia das Mães, o CRAS, juntamente com a equipe do Programa Criança Feliz, realizou um encontro com as mães e cuidadoras que participam do mesmo. Durante o Encontro, as mães foram recepcionadas com um mimo produzido pela equipe do CRAS, assistiram o Documentário de caráter Nacional, onde algumas famílias do nosso município participaram através do Programa Criança Feliz por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, juntamente com o Fundo Conjunto para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas e foram convidadas para um delicioso café da manhã.

Após estas atividades a Secretária de Assistência Social Letícia Brússolo, parabenizou todas as mães presentes, pela data tão especial e agradeceu o comparecimento, comentando sobre a felicidade de novamente poder realizar atividades presenciais onde as pessoas podem estar juntas. Reforçou sobre a participação importante do município no Documentário, bem como a aprovação da Lei da Primeira Infância, que visa garantir direitos para nossas crianças. A supervisora do Programa, Sandra Alice do Nascimento explanou sobre como o Programa tem mudado a realidade das crianças e também sobre a importância da participação e da adesão de toda a família nas atividades e encontros propostos, finalizaram registrando os momentos de união e descontração.

As participantes assistiram o documentário produzido em Alvorada do Sul pela ONU, ganharam um mimo (acima), confeccionado pelas funcionárias do CRAS e aproveitaram um dia de muita alegria e descontração.