Educação de Alvorada do Sul realiza eventos de final de ano

As escolas municipais de Alvorada do Sul realizaram o encerramento do Ano Letivo de 2023, contando com a participação dos alunos dos CMEIs – Centros Municipais de Educação Infantil, entre os dias 29 de novembro a 12 de dezembro.

Várias apresentações aconteceram neste período e reuniram 220 alunos das creches municipais e 230 alunos da pré-escola. Cada um mostrou uma apresentação diferente para a comunidade. Foram belíssimas e emocionantes apresentações, com os mais variados temas, desde histórias infantis, até contos natalinos.

Ainda dentro da programação de final de ano, no dia 08 de dezembro, aconteceu a Cantata de Natal, com a participação de 560 vozes, da Escola Municipal Semente do Saber – Ensino Fundamental.

A Cantata foi realizada nas escadarias da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e encantou a todos. Mais uma vez, belos temas natalinos desfilaram perante um público formado pela comunidade e pais dos alunos. A programação de final de ano ainda teve a visita de carismático Bom Velhinho nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Alvorada do Sul. Cerca de 1.100 alunos se encontram com o Papai Noel que fez a alegria da criançada.

A coordenação contou com o apoio dos professores, orientadoras e diretoras das escolas. Um belo fechamento de ano, carregado de muita emoção e alegria com a participação de toda comunidade.

Os créditos das fotos são de Davi Tavares dos Santos, o qual agradecemos o apoio.

