Solidariedade no Natal

O Papai Noel de Alvorada do Sul, Alexandre Trautiven Chaves, visitou as crianças internadas no HU – Hospital Universitário de Londrina, a pedido de um amigo que esteve no Hospital durante três meses, acompanhando a internação de sua filha numa unidade pediátrica. Ele se emocionou e resolveu retribuir o carinho e a dedicação dos profissionais que a atenderam.

Alexandre, nos finais de ano, se veste de Bom Velhinho para cumprir a missão de alegrar os corações das crianças e adultos, espalhar o espírito natalino, distribuir presentes e comemorar o aniversário de Jesus.

Ele topou de imediato o pedido do amigo e, junto com o grupo “Amigos do Noel”, arregaçaram as mangas e arrecadaram cerca de 40 brinquedos novos e 100 caixas de chocolate. O material foi destinado à Divisão de Nutrição e Dietética (DND) do HU para posterior entrega às crianças que não tenham restrição alimentar.

A ação do Papai Noel de Alvorada do Sul aconteceu no dia 13 de dezembro e espalhou a alegria e a magia do Natal pelos corredores da Pediatria, UTI pediátrica, Pronto Socorro pediátrico e Unidade de Especialidades.Também foram feitas doações de brinquedos na pediatria do Hospital do Câncer de Londrina, que atende cerca de 1.600 pacientes de 166 municípios da região e de todo Paraná, sendo 94% dos pacientes através do Sistema Único de Saúde – SUS.

Parabéns ao Alexandre “Papai Noel” Chaves e o grupo Amigos do Noel pelo gesto humano e solidário.

