Sertaneja: A melhor Festa de Peão de todos os tempos

Nos dias 14 a 17 de dezembro, aconteceu em Sertaneja, a 25ª Festa do Peão, realizada no Parque de Eventos Massagi Nagano e organizada pela Prefeitura Municipal, através do Prefeito Jamison Donizete, com a colaboração de toda Câmara Municipal. O evento contou com o apoio da Fomento Paraná, Copel e Secretaria de Turismo do Governo do Paraná.

A locução ficou a cargo de Samuel do Prado, que é da cidade, com apoio de Adriano Borges e Rafael Dias. A entrada foi um quilo de alimento, que foram doados para o Hospital do Câncer de Londrina, o Hospital Humanitas, de São Jerônimo da Serra e a Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio. As pessoas carentes receberam ingressos para também participarem da Festa. Teve parque de diversão gratuito, uma praça de alimentação com preços acessíveis com a água custando R$ 2,00 e refrigerante e cerveja, tabelados em R$ 5,00 e lanches a R$ 10, Todas as barracas tinham que ter esses itens, embora houvessem outras opções. Também teve pipoca gratuita, durante todos os dias da festa, com apoio da Agrobal, que é uma empresa de Sertaneja. Teve a Fazendinha, com os minis touros e pôneis para as crianças montarem, de graça. O Presidente da Comissão Organizadora foi o Maykon (Tiquinho).

Segundo o Prefeito Jamison, “Nossa festa é feita pelo povo e para o povo. Ela faz parte do Aniversário de Sertaneja, que este ano completou 71 anos e todos os aniversariantes, o povo, pudesse participar”, destacou. A empresa Van de Oliveira Produções esteve à frente da organização e contou com montarias de melhores companhias do Brasil. Os peões ficaram felizes com o tratamento recebido.

No sábado, o Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli assinou vários convênios com o município, como presente pelo aniversário dos 71 anos de Sertaneja. Os shows agradaram a todos pois, todas as apresentações foram de renome nacional. No dia 14, show com Guilherme de Benuto e abertura do Rodeio. No dia 15, o show ficou a cargo de Matheus e Kaun, com a continuidade do rodeio profissional em touros e cavalos. No dia 16, sábado, aconteceu a final do Rodeio e a prova dos 3 tambores. A noite foi encerrada com show de Jads e Jadson. No domingo, no encerramento, teve cavalgada, com almoço para todos os participantes.