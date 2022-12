Escolhida a Rainha do Rodeio de Sertaneja

No último dia 11 de novembro, foi escolhida a Rainha do Rodeio da XXIV Festa do Peão de Sertaneja 2022, durante a Feira da Lua, que aconteceu na Praça Central. Além da Rainha, foram escolhidas também a Princesa e a Garota Sertaneja.

Para a escolha, uma bancada de jurados, todos de outros municípios, avaliaram a beleza, simpatia, postura e desenvoltura, entre outros requisitos. O evento, aberto ao público, levou milhares de pessoas ao centro da cidade e foi promovido pela Prefeitura Municipal de Sertaneja, que tem a frente o dinâmico Prefeito Jamison Donizete, com apoio da Câmara Municipal de Sertaneja.

As candidatas foram: Ana Beatriz Moreira Sales, Ana Clara Paiva Cardoso, Ana Karoline Teodoro Pereira, Ana Lívia da Fé Silva, Anna Beatryz Carvalho do Prado, Beatriz Ribeiro Lopes, Fernanda Carla Pereira dos Santos, Gabrielle Medeiros de Lima, Gislaine Silva de Souza, Júlia Custódio da Silva e Sarah Lorraine Santos Leandrin.

Após a contagem dos votos pelo Corpo de Jurados, as vencedoras foram:

Rainha da Festa: Gislaine Silva de Souza

Princesa da Festa: Beatriz Ribeiro Lopes

Garota Sertaneja: Anna Beatryz Carvalho do Prado

A Festa do Peão de Sertaneja acontece a partir do 15 de dezembro e vai até sábado, dia 17 de dezembro.

As vencedoras exibiram com orgulho os prêmios ganhos, estavam com elas o prefeito Jamison e demais autoridades da cidade

Prefeito Jamison e Primeira dama Michele com as candidatas a Rainha do Rodeio de Sertaneja

A Rainha do Rodeio foi escolhida durante a Feira da Lua. A população prestigiou o evento

A bancada de jurados foi composta por pessoas de

municípios vizinhos

Presidente da Câmara, Samuel do Prado