Primavera Gastronômica confirma o sucesso

Entre os dias 04 e 06 de novembro, foi realizado em Sertaneja (Norte Pioneiro), a III Primavera Gastronômica, que comprovou o sucesso do evento, promovido através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o IDR, do Governo do Paraná, com apoio de várias outras entidades.

O evento aconteceu no Parque de Festas Massagi Nagano, um excelente espaço para eventos, com estacionamento fácil e boas instalações multifuncionais. Uma área que poucas cidades possuem para realizarem suas promoções esportivas, culturais e de lazer.

Nossa reportagem foi conferir pessoalmente o evento e encontrou uma grande variedade de sabores e atividades, desde as mais simples até palestras técnicas, com viés voltado para o turismo rural, objetivo principal do evento. Os organizadores estão de parabéns e deveriam incluir esse tipo de atividade no calendário turístico da região. O custo para a promoção é relativamente baixo, com a instalação de algumas tendas e um palco com som e iluminação para apresentações artísticas. O restante é feito pelos participantes, que, além de divulgarem seus produtos, faturam alguns trocados.

Durante a estadia de nossa equipe no local, aconteceu uma palestra sobre harmonização de cervejas e queijos, voltado principalmente, para o turismo rural, incentivando a produção artesanal de cervejas e queijos. A palestra foi proferida por Diogo Hissamoto, da cervejaria San Peter, de Londrina e por Lívia Trevisan, da Estância Baobá, de Jaguapitã, produtora de queijos artesanais e diferenciados.

Além dos produtores rurais presentes ao evento, as crianças se divertiram, nos brinquedos infláveis, totalmente gratuitos. Monitores cuidaram com carinho da criançada. Além de dezenas de pratos salgados para os mais variados sabores, também haviam pratos doces, sucos, exposição de flores e uma grande variedade de produtores de chopp e cervejas artesanais, de Londrina e até de Guarapuava. A próxima Primavera Gastronômica será realizada no município de Sapopema, em dezembro.

O colorido das flores era exuberante.

Apresentação da Banda do Projeto Pipa.

Os queijos diferenciados da Estância Baobá, de Jaguapitã, foi uma das premiadas. Andreia Gonçalves entregou o prêmio para Lívia Trevisan.

O Deputado Romanelli, Prefeito Jamison e vereadores cumprimentaram os trabalhadores do evento

Palestra sobre harmonização de cervejas e queijos proferida por Diogo Hissamoto e Lívia Trevisan. Na foto com Mirian Oliveira do IDR e Andreia Gonçalves

A Sertanejinha e o Paranagizinho fizeram sucesso.