Torneio de Suíço Feminino em Sertanópolis

No último dia 06 de novembro, o Departamento de Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de Sertanópolis realizou um torneio de futebol suíço feminino, com a participação de quatro equipes da região: Sertanópolis, Leópolis, Primeiro de Maio e a equipe Bagagem, de Londrina.

O Secretário de Desporto e Lazer, Eduardo Parreira, agradeceu o incentivo que a Prefeita Ana Ruth vem dando ao esporte citadino. Segundo ele, “estamos diversificando cada vez mais nossas atividades, investindo maciçamente no esporte. O Ginásio de Esportes Teixeirão irá passar por mais uma reforma, acertando e ajustando alguns detalhes, para ficar ainda melhor. A manutenção dos prédios públicos é fundamental e no Ginásio de Esportes não podia ser diferente. Com relação às promoções, todos os meses promovemos vários torneios e campeonatos, movimentando o esporte amador de Sertanópolis em várias categorias: infantil, adulto, masculino e feminino. O pronto atendimento da (prefeita) Ana Ruth tem sido fundamental. Creio que seja um dos melhores gestores na área esportiva”, concluiu.

O primeiro lugar do torneio ficou com a fortíssima equipe da Bagagem F. C. de Londrina. Já a equipe de Sertanópolis lutou bastante mas acabou ficando com o segundo lugar. O time Superação Feminina de Leópolis levou o terceiro lugar e Primeiro de Maio acabou na quarta colocação. Novos eventos serão realizados, no Complexo Esportivo do Lago Tabocó e nas diversas quadras esportivas das escolas municipais, até a finalização da reforma do Ginásio Teixeirão.

Leópolis foi a 3ª colocada.

A equipe Bagagem FC de Londrina foi a campeã do Torneio