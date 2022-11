Saae de Sertanópolis investe em melhorias

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Sertanópolis está dando andamento a importantes obras estruturais, que eram aguardadas a anos. Uma delas é a nova caixa d”água. Segundo Flávio Fantin, diretor da autarquia, “temos duas caixas d’água de grande capacidade. Uma feita de concreto, mas que não é tão grande. Outra metálica, que está bastante deteriorada, com o passar dos anos”, explicou.

A nova caixa d’água terá capacidade para 1,2 milhões de litros e entrará em funcionamento assim que estiver concluída. No momento está sendo feita uma base, com barras de ferro, para aguentar o peso da estrutura. A caixa, propriamente dita, está vindo da China e deve chegar no município dentro de alguns dias. A caixa antiga tem capacidade para 1 milhão de litros. Após a conclusão da nova caixa d’água, a outra, antiga passará por uma reforma completa.

O Diretor Flávio Fantin espera a conclusão das obras dentro de 120 dias, com todas as ligações realizadas no sistema de abastecimento atual. Quando a instalação da nova caixa e a reforma da antiga estiver concluída, o Saae terá uma capacidade instalada de cerca de 3 milhões de m3 de água em suas dependências, além do apoio das caixas secundárias.

Outra importante obra que também está sendo executada é a ampliação e melhorias na Estação de Tratamento de Esgotos. A água foi drenada e as lagoas estão praticamente secas. O próximo passo será a retirada da lama (biosólido), que poderá ser utilizada como fertilizante natural. Após as obras dos tanques e separadores, serão executados os drenos e o posicionamento das mantas geomembranas.

Dentro de alguns meses, outro problema sério, que se arrastava a anos, terá solução. São as obras estruturantes que estão sendo realizadas pela atual administração, com vistas ao futuro.

Ferragem para construção da base da nova caixa d’água

As antigas lagoas, já secas

As ferragens da nova caixa d’água

as obras da nova Estação de Tratamento de Esgotos de Sertanópolis