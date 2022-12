Cantata de Natal encanta Rancho Alegre

No dia 09 de dezembro, no revitalizado Vale do Canãa, em Rancho Alegre, aconteceu a 1ª Cantata de Natal, promovido pela Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Cultura e os organizadores da Feira da Lua.

A cantata contou com a participação do Coral Municipal Música & Arte, desenvolvido durante o ano, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Oficina de Canto Coral. Iniciado este ano, o Coral Municipal terá continuidade no ano de 2023 e está disponível para toda comunidade que quiser participar. As aulas são grátis e o objetivo é desenvolver a arte, através da música.

Além do Coral Municipal, a cantata contou ainda com a participação do Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Cornélio Procópio, que realizaram uma belíssima apresentação, lembrando o espírito do Natal.

Alunos da Escola Arthur Serafim Marques também se apresentaram, mostrando todo talento de nossa população. O evento emocionou as pessoas presentes, levando o espírito natalino como forma de transformar a data num evento significativo. Realizado no Vale do Canãa, o local passou por uma grande transformação. Antes um brejo sem valor e sem uso, a atual administração construiu um lago, fez várias melhorias e agora no Natal, foram adicionadas uma enorme arvore de Natal flutuante, somados à milhares de lâmpadas de led, que criaram um clima propício para a data festiva.

