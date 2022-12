Sertanópolis realizou mais um Campeonato de Futsal

O Departamento de Desporto e Lazer, da Prefeitura Municipal de Sertanópolis realizou a final do Campeonato Municipal de Futsal, versão 2022. A final foi disputada na quadra da Escola Maria Gomes Teixeira, no dia 01 de dezembro. Participaram 10 equipes, sendo que cada time poderia trazer até 2 jogadores de outras cidades, mais o goleiro. Portanto, 3 atletas de outras cidades poderiam participar.

Segundo o diretor de Esportes, Eduardo Parreira, “esta foi a fórmula que encontramos para tornar o campeonato mais atrativo. Devido a quantidade de equipes, os participantes não estavam conseguindo atletas para completar as equipes e pediram que a gente liberasse a vinda de atletas de outras cidades da região. Nós atendemos e o resultado foi muito bom, tornando o campeonato mais disputado”, afirmou.

A equipe campeã foi o Bach Futsal, treinado por Luiz Bach. Em segundo lugar ficou o C10 Futsal, do técnico Costelinha que, na final, foi dirigido por Passarinho. O terceiro colocado foi a equipe do Resenha F.C. do técnico Luan. Parreira disse que o campeonato transcorreu de forma tranquila, sem problemas e com segurança. “O Departamento (de Esportes), contratou uma empresa de segurança para evitar qualquer problema. Na final, sempre tem os mais exaltados, mas não foi preciso. Foi tudo tranquilo, sem problemas. Também quero agradecer o trabalho da imprensa, em especial do Jornal da Cidade, que sempre mostra o nosso trabalho. Um agradecimento especial a Prefeita Ana Ruth, uma grande incentivadora do esporte amador e da nossa cidade, que tem dado total apoio ao esporte de Sertanópolis”, encerrou.

Matheus Lima foi premiado como o melhor técnico da competição

O goleiro menos vazado foi Felipe Bufalo de Alvorada do Sul, jogador da equipe Bach Futsal

O artilheiro do campeonato foi Pedro Lucas, mas quem recebeu a premiação foi o técnico de seu time, Tustão.

O terceiro lugar ficou com a equipe Resenha F.C, que teve como técnico, Luan.

Equipe C10, que teve como técnico, Costelinha, mas na final, foi dirigido por Passarinho, a equipe foi vice campeã do torneio