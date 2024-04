Interação com a natureza é ponto forte do Desafio das Capelas

Evento de mountain bike vai acontecer em Alvorada do Sul neste domingo, 7 de abril, em percursos de 20 km e 50 km. Inscrições seguem até 4 de abril

A região norte do Paraná, conhecida pelo amplo cultivo da agricultura, vem se transformando em rota atrativa para os adeptos do esporte na natureza. Foi assim que a prefeitura de Alvorada do Sul decidiu dar mais visibilidade às trilhas deslumbrantes do município que percorrem o meio rural, criando o Desafio das Capelas, um evento de mountain bike que traz uma nova opção aos entusiastas da prática esportiva.

“No dia 7 de abril os participantes deste novo roteiro irão conhecer as estradas que dão acesso às chácaras da região e terão uma vista ampla das lavouras de cana-de-açúcar e de pequenas plantações, além da paisagem ímpar proporcionada pela da Represa Capivara”, destacou Junior Voltarelli, Secretário Municipal.

Mas, além da contemplação da natureza, o Desafio das Capelas alia o cenário bucólico ao histórico da região que remonta à colonização do local. A rota permeia cinco capelas construídas em décadas passadas e que revelam a ocupação do local pelos colonizadores.

Pelo trajeto estão a capela da Vila Rural, do distrito da Esperança do Norte e do Ribeirão Vermelho, além das capelas dos condomínios Riviera do Nascente e Riviera do Poente. A rota, que passa por lagos, riachos e matas, também inclui o Lago dos Patos, principal ponto turístico de Alvorada do Sul.

A proposta é que o Desafio das Capelas seja um evento de superação pessoal que proporcione momentos inesquecíveis. “Teremos pontos de hidratação por todo o trajeto e acompanhamento dos participantes pelas equipes de apoio para garantir total segurança aos ciclistas e uma experiência inesquecível”, afirmou Voltarelli.

Largada e chegada com entretenimento

O evento terá largada às 8 horas do letreiro “Eu Amo Alvorada, no centro da cidade. A chegada também será no mesmo local, em uma arena especialmente montada para a comemoração de todos os participantes. O palco terá entretenimento com danças e alongamentos e os ciclistas poderão usufruir do Espaço Recovery com fisioterapeutas para relaxamento e alongamento.

A arena também será equipada com uma área de alimentação e preparada para receber toda a comunidade de Alvorada do Sul e região para confraternização e interação com ciclistas e familiares.

Estação criativa para crianças

As crianças terão um espaço só delas no evento e serão acompanhadas pela artesã Bruna Gloor Anacleto, especialista em costuras para crianças. O objetivo é que os pequenos se sintam inseridos no Desafio das Capelas por meio da imaginação. “Vou montar uma história para que eles possam acompanhar todo o trajeto e aproveitarem o momento para participarem de uma oficina de costura com tecido, botões, lã, entre outros. Serão atividades que vão estimular a criatividade no retrato da imaginação”, destacou.

Inscrições

As inscrições ainda podem ser feitas até 4 de abril no valor de R$ 74,90. Com a inscrição, o atleta recebe um kit contendo medalha de participação, placa e pulseira de identificação, sacola personalizada com brindes de patrocinadores e seguro atleta.

SERVIÇO

Desafio das Capelas

Dia 7 de abril de 2024

Alvorada do Sul/PR

Trajetos de 20km e 50 km

Inscrições até 4 de abril pelo link:

https://www.ticketsports.com.br/e/desafio-das-capelas-mtb-38269

Sobre Alvorada do Sul

Distante 70 km de Londrina, Alvorada do Sul é uma cidade hospitaleira e acolhedora. Vizinho de Porecatu e Florestópolis, no Paraná, e Iepê, em São Paulo, o município tem aproximadamente 11 mil habitantes e chega a receber até 15 mil pessoas que buscam lazer e descanso em feriados prolongados. O grande atrativo de Alvorada do Sul são os 140 km de margens do lago da Represa de Capivara, além de festas tradicionais. Na gastronomia, um dos atrativos é o cardápio servido no Ribeirão Vermelho, bairro típico italiano: macarronada com maionese, churrasco e porco no tacho.