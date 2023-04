No dia 26 de março, aconteceu um pedal solidário em Alvorada do Sul, em benefício do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer (CAPC). O passeio beneficente contou com a presença de aproximadamente 100 ciclistas. Para cada inscrição, o atleta deveria doar um pacote de fraldas geriátricas, que posteriormente foram destinadas ao CAPC. A arrecadação surpreendeu os organizadores, pois o número de fraldas arrecadas superou todas as expectativas.

O percurso, de 30 km, teve início no Restaurante Armazém do Coco, localizado próximo à ponte da Represa Capivara, na Rodovia Eng. Ângelo Lopes, em Alvorada do Sul. Houve um “welcome coffee” para todos os participantes, fornecido pela Prefeitura Municipal. Após o café, aconteceu a largada, com atletas vindos de várias cidades do Paraná. Eles percorreram pontos turísticos nos arredores do município, com destaque para o Condomínio Riviera do Poente, que chamou muito a atenção dos participantes.

Segundo relato dos ciclistas e organizadores do evento, “além de ser um evento beneficente, contando com a presença de uma das mulheres amparadas pelo CAPC, que partilhou sua história de superação com todos os presentes. Essa ação contribui para despertar nos participantes a busca por uma vida mais saudável, incentivando, na realização de exercícios físicos, como é o caso do ciclismo e na superação dos próprios limites em cada competição”, afirmaram.

A equipe da organização, promovida pela Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul e o grupo de ciclistas do município intitulados como “Pebaláticos”, agradeceram o empenho e dedicação de cada participante que se doou por essa causa tão nobre, contribuindo de alguma forma para a realização dessa ação social que, mesmo sendo um gesto pequeno, se torna grandioso àqueles que precisam.

:Adriane coordenadora CAPC, Lebrão, Sirlene BVP e vice Luís Garcia