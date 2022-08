Na Jovem Pan, Ratinho Junior exalta novo pacote de investimentos no Paraná

DA REDAÇÃO

Em sabatina de uma hora promovida pelo veículo de comunicação de rádio e TV em nível nacional, o governador fez um balanço dos avanços promovidos nos últimos três anos e meio em áreas como infraestrutura, gestão, saúde e segurança pública, além de se comprometer em manter o estado como um protagonista econômico da América Latina.

O governador Ratinho Junior participou de uma sabatina promovida pelo canal Jovem Pan News na noite desta quarta-feira (17). Em cerca de uma hora de entrevista, ele exaltou os avanços promovidos pela sua gestão em diferentes frentes, especialmente nos investimentos em infraestrutura, geração de empregos, modernização da gestão pública e enfrentamento à pandemia.

“Somos a central logística da América Latina, temos o porto mais sustentável do Brasil e que bate recordes de movimentação, temos a maior malha aérea do Brasil e, com a Nova Ferroeste, vamos escoar cada vez mais rápido a produção paranaense”, iniciou Ratinho Junior, destacando a estratégia de explorar cada vez mais o potencial logístico do estado.

Perguntado sobre a situação das estradas, o governador lembrou que foi responsável pela não renovação dos contratos de concessão dos pedágios e que tem trabalhado em conjunto com a União, em um processo aberto à sociedade, em um novo modelo que conciliará tarifas justas com a realização de obras estruturantes.

“Logo que eu assumi o governo, eu exigi que as empresas concessionárias fizessem as obras que haviam sido retiradas dos contratos no passado”, disse Ratinho Junior. “Nós recuperamos, junto com a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, quase R$ 1,5 bilhão em obras, que já foram entregues ou estão em execução para dar mais segurança e eficiência à população que usa as nossas estradas”, completou.

Além da mobilidade, os aportes estaduais em distribuição de energia também foram lembrados. “Hoje a Copel tem o maior investimento da América Latina em energia trifásica, com 25 mil quilômetros sendo implantados. É um projeto inovador, que vai transformar as pequenas propriedades rurais em verdadeiras agroindústrias”, avaliou o governador.

NOVOS INVESTIMENTOS VIÁRIOS

Ao falar sobre o planejamento de um eventual segundo mandato, Ratinho Junior informou que enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que pede autorização para financiamentos de R$ 1,4 bilhão para a realização de novos projetos. “Metade do valor será direcionado para a recuperação e modernizar trechos rodoviários, ampliar a capacidade de tráfego nas rodovias, melhorar as condições de segurança viária, promover maior integração entre os municípios e diminuir os custos de transporte de cargas viagens”, relatou.

Entre as iniciativas, estão a duplicação da PRC-466, entre Guarapuava e Pitanga, promovendo o início da modernização do eixo central; e a duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste, no Litoral, obra que acompanha o pacote de intervenções do Governo na orla. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), será feito o novo Contorno Sul, ligação em canaleta entre Curitiba e Pinhais, restauração de pontes, terminal em São José dos Pinhais e contratação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) de Curitiba. O governo ainda continuará com os projetos de revitalização das estradas rurais, que já chegou a 1.000 quilômetros de vias pavimentadas em centenas de municípios.

GERAÇÃO DE EMPREGO

Segundo Ratinho Junior, o melhor investimento social é oferecer condições para que a população trabalhe e obtenha um aumento de renda. “Só em 2021, geramos mais de 172 mil empregos e no primeiro semestre de 2022 tivemos um saldo de 90 mil postos de trabalho abertos”, informou.

“Isso é reflexo do ambiente favorável para negócios que propiciamos no estado, com uma gestão sustentável, o que resultou na atração de R$ 120 bilhões para a instalação de novas empresas, parques industriais e do fortalecimento do nosso agronegócio, que é um celeiro para o Brasil, com a presença de sete das 10 maiores cooperativas do país”, afirmou.

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

Quando questionado sobre a área de saúde, Ratinho Junior explicou que, apesar da Covid-19 não poder ser prevista em 2019, o fato de haver um planejamento de descentralização das estruturas hospitalares no Paraná ajudou o estado a dar uma resposta satisfatória mesmo durante os momentos mais graves da pandemia.

“O grande problema da saúde do Paraná sempre foi o atendimento estar concentrado nas grandes cidades, por isso nós já tínhamos a descentralização da saúde como meta em nosso Plano de Governo”, disse. “Nós começamos a fazer parcerias com hospitais filantrópicos, hospitais municipais e os consórcios intermunicipais, o que nos permitiu ampliar os leitos de UTI de 1.200 para quase cinco mil no ápice da crise sanitária”, expôs.

“Tudo o que investimos em Saúde durante a pandemia ficou como um legado para a população paranaense, que pode contar com um atendimento de mais qualidade perto das suas casas”, concluiu Ratinho Junior.