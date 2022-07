Participe do concurso de fotos do Jornal da Cidade

Regulamento:

– O envio da imagem implicará automaticamente na concordância e aceitação de todos os termos e condições do regulamento, assim como na abstenção dos direitos autorais da imagem.

– Será classificada a foto mais criativa, original, espontâneas, artística e natural.

– As fotos podem ser de paisagens, pessoas, crianças, animais e pontos turísticos das cidades onde o Jornal da Cidade circula.

– Não serão aceitas fotos com conteúdo político, sexual, de apologia a drogas e aos maus costumes.

– Não poderá haver manipulação e/ou alteração, como, por exemplo, montagens e correções feitas por programas/softwares de edição na fotografia.

– As fotos deverão ser enviadas exclusivamente através do WhatsApp (43) 99963-7000.

– As fotos serão julgadas por profissionais da área e a escolha será definitiva e irrecorrível.

– O prêmio será de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais), em dinheiro e escolhida apenas uma foto por mês. Haverá escolha todos os meses, até o final de 2022. As demais fotos continuarão concorrendo no mês seguinte, juntamente com as outras fotos que forem chegando. A foto ganhadora do mês será publicada no Jornal da Cidade, no site, no blog, página do Facebook do Jornal, Instagram e grupos de WhatsApp.

– O comunicado e o pagamento da foto vencedora do mês será feito através do telefone que enviou a foto.