Esporte, inclusão social e qualidade de vida

Investir em infraestrutura esportiva é um passo importante para a promoção do esporte como um direito de todos, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É com base nesse princípio, que o Governo do Amazonas tem dado atenção especial para essa área, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social e o bem-estar das comunidades, ampliando também as oportunidades para jovens e adultos se engajarem em atividades saudáveis. O trabalho que vem sendo realizado une os esforços de duas secretarias de Estado: de Esporte e Lazer (Sedel) e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Essa parceria, entre a nossa equipe da Sedurb/UGPE e do secretário Jorge Oliveira, da Sedel, tem sido fundamental para a construção de uma rede de equipamentos públicos que proporciona a propagação do esporte comunitário e o estímulo à formação de novos atletas. Os investimentos realizados não apenas melhoram a infraestrutura esportiva das comunidades, mas também oferecem programas e projetos que abraçam pessoas de todas as idades e que despertam na juventude o interesse pelos hábitos saudáveis. O esporte, como todos sabem, é uma ferramenta poderosa para a educação e formação de valores, como o trabalho em equipe, a disciplina e o respeito entre as pessoas. Os espaços entregues pelo Governo do Amazonas são ambientes seguros e acessíveis para atividades físicas regulares, essenciais para a prevenção de doenças e melhoria da saúde mental. Também funcionam como locais de lazer e de convivência, para realização de eventos comunitários, torneios e atividades culturais, estimulando a interação social. O Governo do Amazonas já investiu, desde 2021, mais de R$ 20 milhões em construções, revitalizações e reformas de espaços esportivos na capital e no interior. Ao todo, foram inaugurados 37 espaços, sendo 32 em Manaus e cinco no interior. Dentre eles, o novo Campo do Suplanzão, no bairro Petrópolis, zona sul, entregue esta semana, revitalizado pela UGPE. Somente no ano passado, a UGPE revitalizou 18 espaços esportivos, entre eles, a Quadra Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste; o Campo Trave Amarela, na Colônia Terra Nova, na zona norte; a Arena Betanhão e o Campo Noroeste, no bairro Betânia, na zona sul; além de dois complexos esportivos e uma quadra poliesportiva no conjunto Viver Melhor 1ª e 2ª etapas, no bairro Lago Azul, zona norte. Para este ano, a previsão da UGPE é concluir, ainda no primeiro semestre, as obras de mais sete espaços esportivos, cinco deles na zona norte: Complexo Esportivo da Ponte (Campo Dourado), Complexo Esportivo da Baixada (Mundo Novo), Campo Parque Eduardo Braga e Arena ALE Pipas, na Cidade Nova, além da Arena José Fernandes (Campo do Marlon), na comunidade Rio Piorini, Colônia Terra Nova. No interior, está prevista a entrega do Estádio Rio Preto da Eva e do Ginásio Elias Assayag, em Parintins. Dos espaços que já foram entregues, 14 passaram a fazer parte do Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) da Sedel. O Pelci tem como missão fomentar o esporte de base e promover a inclusão social de crianças e adolescentes, com oferta de mais de 17 modalidades esportivas, como futebol, futsal, basquete, vôlei, handebol e jiu-jitsu. Atualmente, o programa conta com 26 núcleos em Manaus e cinco no interior e alcançou, só no ano passado, mais de 15 mil atletas. A expansão dos núcleos do Pelci, na capital e interior, faz parte do planejamento do Governo do Estado, com foco no desenvolvimento de crianças e jovens. Esse planejamento é muito amplo, envolvendo também outros projetos e programas voltados para a saúde e o lazer comunitário. São ações através das quais o governador Wilson Lima e o secretário Jorge Oliveira vêm cumprindo a missão de ampliar cada vez mais o acesso ao esporte para todos os púbicos. De nossa parte, que ficamos responsável pela infraestrutura dos espaços esportivos, costumo dizer que entramos com as obras e a Sedel com a alma, oferecendo, nos espaços, os programas e projetos que desenvolve e que são tão importantes para a comunidade, contribuindo, com certeza, com a melhoria da qualidade de vida. *O autor é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.